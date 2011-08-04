Смотри, как бесплатно скачать роботов
FractalChannel_v1 - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- Nikolay Kositsin
- Просмотров:
- 3837
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Реальный автор:
igorad
Довольно интересный метод построения канала. Несмотря на явный примитивизм постройки, может быть полезен при анализе уровня флэта (скажем, если вас долго не было у терминала и надо быстро оценить, что же происходило).
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 01.11.2007.
FATL
Быстрая адаптивная линия тренда FATL (Fast Adaptive Trend Line), основана на использовании цифрового фильтра низкой частоты.NRTR Rosh v2
Индикатор текущего тренда, линий поддержки и сопротивления.
Arrows&Curves
Индикатор Arrows&Curves дает сигналы входа и выхода из рынка.FTLM-STLM
Индикаторы FTLM (Fast Trend Line Momentum) и STLM (Slow Trend Line Momentum).