FractalChannel_v1 - индикатор для MetaTrader 5

Опубликовал:
Nikolay Kositsin
Просмотров:
3837
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

igorad

Довольно интересный метод построения канала. Несмотря на явный примитивизм постройки, может быть полезен при анализе уровня флэта (скажем, если вас долго не было у терминала и надо быстро оценить, что же происходило).

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 01.11.2007.

Индикатор FractalChannel

