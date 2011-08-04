Реальный автор:

igorad

Довольно интересный метод построения канала. Несмотря на явный примитивизм постройки, может быть полезен при анализе уровня флэта (скажем, если вас долго не было у терминала и надо быстро оценить, что же происходило).

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 01.11.2007.