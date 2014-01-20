FractalChannel_v1

原作者:

igorad

该指标基于分形显示通道。

创建通道的一个非常有趣的方法。尽管简单, 但它对于扁平水平分析非常有用 (例如, 假如你离开了一段时间，现在想快速观察最近的市场事件)。

该指标起初用MQL4实现并于2007年11月1日发布到mql4.com上的代码基地。



