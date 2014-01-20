请观看如何免费下载自动交易
FractalChannel_v1 - MetaTrader 5脚本
发布者:
Nikolay Kositsin
显示:
1600
- 等级:
-
已发布:
已更新:
原作者:
igorad
该指标基于分形显示通道。
创建通道的一个非常有趣的方法。尽管简单, 但它对于扁平水平分析非常有用 (例如, 假如你离开了一段时间，现在想快速观察最近的市场事件)。
该指标起初用MQL4实现并于2007年11月1日发布到mql4.com上的代码基地。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/421
