FractalChannel_v1 - MetaTrader 5脚本

igorad | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
发布者:
Nikolay Kositsin
显示:
1600
等级:
(17)
已发布:
已更新:
原作者:

igorad

该指标基于分形显示通道。

创建通道的一个非常有趣的方法。尽管简单, 但它对于扁平水平分析非常有用 (例如, 假如你离开了一段时间，现在想快速观察最近的市场事件)。

该指标起初用MQL4实现并于2007年11月1日发布到mql4.com上的代码基地

FractalChannel_v1

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/421

