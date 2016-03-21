CodeBaseKategorien
FractalChannel_v1 - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1383
(17)
igorad

Dieser Indikator zeigt einen Kanal an, der auf Fraktalen basiert.

Eine sehr interessante Art einen Kanal zu erzeugen. Trotz seiner Einfachheit kann er sehr gut für das Analysieren von Seitwärts tendierenden Märkten verwendet werden (Zum Beispiel wenn Sie eine Zeit lang abwesend waren und dann schnell einen Überblick über die letzten Ereignisse am Markt bekommen möchten).

Dieser Indikator wurde zum ersten Mal in MQL4 implementiert und am 01.11.2007 in Code Base at mql4.com publiziert.

FractalChannel_v1

