프랙탈채널_v1 - MetaTrader 5용 지표
- 게시자:
- Nikolay Kositsin
- 조회수:
- 86
- 평가:
-
- 게시됨:
이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
실제 작성자:
igorad
채널을 구축하는 매우 흥미로운 방법입니다. 구조의 명백한 원시주의에도 불구하고 평평한 수준을 분석 할 때 유용 할 수 있습니다 (예 : 터미널에서 오랫동안 자리를 비워서 무슨 일이 일어나고 있는지 빠르게 평가해야하는 경우).
이 지표는 MQL4에서 처음 만들어졌으며 2007.01.11. 에 mql4.com의 CodeBase에 게시되었습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/421
