실제 작성자:

igorad

채널을 구축하는 매우 흥미로운 방법입니다. 구조의 명백한 원시주의에도 불구하고 평평한 수준을 분석 할 때 유용 할 수 있습니다 (예 : 터미널에서 오랫동안 자리를 비워서 무슨 일이 일어나고 있는지 빠르게 평가해야하는 경우).

이 지표는 MQL4에서 처음 만들어졌으며 2007.01.11. 에 mql4.com의 CodeBase에 게시되었습니다.