Indikatoren

Stochastic_Cross_Alert_SigOverlayM_cw - Indikator für den MetaTrader 5

Robert Hill
Veröffentlicht:
Nikolay Kositsin
Ansichten:
1338
Rating:
(24)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Urheber:

Robert Hill

Der Indikator generiert Kauf- und Verkaufssignale und es ertönt ein Signal wenn sich die Werte für eine überkaufte oder überverkaufte Situation des Stochastic Oscillator schneiden.

Dieser Indikator wurde zum ersten Mal in MQL4 implementiert und am 06.06.2008 in Code Base at mql4.com publiziert.

Stochastic_Cross_Alert

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/419

