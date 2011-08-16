Ставь лайки и следи за новостями
Stochastic_Cross_Alert_SigOverlayM_cw - индикатор для MetaTrader 5
Nikolay Kositsin
- Nikolay Kositsin
6128
- 6128
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Реальный автор:
Robert Hill
Индикатор показывает сигналы на покупку и продажу и выдает сообщения (Alert) при пересечении уровней перекупленности и перепроданности технического индикатора Stochastic Oscillator.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 06.06.2008.
Адаптивная скользящая средняя JMA - лидер по сглаживанию ценовых рядов с минимальным лагом (запаздыванием).
Цифровой фильтр RBCI (Range Bound Channel Index) удаляет низкочастотный тренд, формируемый низкочастотными составляющими спектра и высокочастотный шум, формируемый высокочастотными составляющими спектра.