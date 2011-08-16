CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Stochastic_Cross_Alert_SigOverlayM_cw - индикатор для MetaTrader 5

Robert Hill | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликовал:
Nikolay Kositsin
Просмотров:
6128
Рейтинг:
(24)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Robert Hill

Индикатор показывает сигналы на покупку и продажу и выдает сообщения (Alert) при пересечении уровней перекупленности и перепроданности технического индикатора Stochastic Oscillator.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 06.06.2008.

Индикатор Stochastic_Cross_Alert

FineClock FineClock

Симпатичные часики. Отображаются сразу на всех чартах.

Адаптивная средняя JMA Адаптивная средняя JMA

Адаптивная скользящая средняя JMA - лидер по сглаживанию ценовых рядов с минимальным лагом (запаздыванием).

SATL SATL

Медленная адаптивная линия тренда (Slow Adaptive Trend Line) используется для подавления шумов и рыночных циклов с более длинными периодами колебаний.

RBCI RBCI

Цифровой фильтр RBCI (Range Bound Channel Index) удаляет низкочастотный тренд, формируемый низкочастотными составляющими спектра и высокочастотный шум, формируемый высокочастотными составляющими спектра.