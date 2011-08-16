Реальный автор:

Robert Hill

Индикатор показывает сигналы на покупку и продажу и выдает сообщения (Alert) при пересечении уровней перекупленности и перепроданности технического индикатора Stochastic Oscillator.



Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 06.06.2008.