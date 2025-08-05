실제 저자:

로버트 힐

이 지표는 스토캐스틱 오실레이터 기술 지표의 과매수 및 과매도 수준을 넘을 때 매수 및 매도 신호를 표시하고 메시지(경고)를 제공합니다.



이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2008.06. 06에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.