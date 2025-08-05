거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
스토캐스틱_크로스_경보_시그오버레이M_cw - MetaTrader 5용 지표
Nikolay Kositsin
76
-
실제 저자:
로버트 힐
이 지표는 스토캐스틱 오실레이터 기술 지표의 과매수 및 과매도 수준을 넘을 때 매수 및 매도 신호를 표시하고 메시지(경고)를 제공합니다.
이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2008.06. 06에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/419
FineClock
귀여운 시계. 모든 차트에 한 번에 표시됩니다.Weekly VWAP
주간 VWAP(거래량 가중 평균 가격)는 각 거래주의 거래량 가중 평균 가격을 계산하여 표시하는 강력한 MQL5 지표입니다. 주간 공정 가치를 파악하고 장기간에 걸친 기본 심리를 이해하는 데 중요한 도구입니다.
SATL
느린 적응형 추세선은 변동 주기가 긴 노이즈와 시장 사이클을 억제하는 데 사용됩니다.Daily VWAP
일일 VWAP(거래량 가중 평균 가격)는 각 거래일의 거래량 가중 평균 가격을 계산하여 표시하는 간단하면서도 강력한 지표입니다. 일중 공정 가치를 파악하고 일일 트레이딩 결정을 지원하는 데 이상적입니다.