당사 팬 페이지에 가입하십시오
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
범용 디지털 필터 - MetaTrader 5용 지표
- 게시자:
- Nikolay Kositsin
- 조회수:
- 87
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
실제 저자:
세르게이 일류킨, "디지털 방법 생성기" 프로그램의 저자.
범용 디지털 필터 DFilter는 클라이언트 터미널에서 디지털 필터를 구축하는 문제에 대한 일반적인 솔루션입니다.
MQL5에서 이러한 범용 디지털 필터를 구현하면 클라이언트 터미널 자체를 통해 디지털 필터를 만들 필요가 전혀 없어져 상당한 추가 편의성을 제공하고 이러한 지표를 사용하는 데 새로운 기회가 열립니다.
이 지표에 대한 자세한 설명은 "초보자를 위한 MQL5에서 디지털 필터의 실제 구현" 문서에 게시되어 있습니다.
DF.dll 파일은 "\MetaTrader5\MQL5\Libraries\"에 위치해야 합니다.
주의! DF.dll에는 수학적 처리 블록이 포함된 3개의 추가 DLL( bdsp.dll, lapack.dll, mkl_support.dll)이 필요하며 32비트 Windows 운영 체제의 경우 "C:C:Windows\System32\"에, 64비트 Windows 운영 체제의 경우 "C:Windows\SysWOW64\"에 설치해야 합니다.
사용하기 전에 다음 사항을 확인하세요:
1. 메뉴->서비스->설정->어드바이저 설정에서 "DLL 가져오기 허용" 항목이 설정되어 있는지 확인합니다;
2. "C:Windows\System32\" 또는 "C:Windows\SysWOW64\" 디렉터리에 보조 수학 라이브러리인 Bdsp.dll, lapack.dll, mkl_support.dll이 있는지 확인합니다.
입력 매개변수에 대한 설명:
- Ftype - 필터 유형:
0 - VLF(FATL/SATL/KGLP);
1 - HF(KGHP);
2 - 대역 통과(RBCI/KGBP);
3 - KGBS(KGBS).
- P1 - 컷오프 기간 P1, 바;
- D1 - 과도 차단 기간 D1, bar;
- A1 - 지연 대역에서의 감쇠 A1, dB;
- P2 - 컷오프 기간 P2, 바
- D2 - 과도 차단 기간 D2, bar;
- A2 - 지연 대역에서의 감쇠 A2, dB;
- 리플 - 통과 대역의 리플, dB;
- 지연 - 지연, 막대.
VLF 및 FHF의 경우, 파라미터 P2,D2,A2의 값은 무시됩니다.
작동 조건:
- VLF: P1>D1
- VHF: P1<D1
- 대역 통과 및 리젝터: D2>P2>P1>D1
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/418
FTLM(빠른 추세선 모멘텀) 및 STLM(느린 추세선 모멘텀) 지표.Aroon Up, Down MT5
아룬 업 & 다운 메타 트레이더 지표 - 적용된 차트의 로컬 고점과 저점을 감지하는 이 지표는 통화 쌍이 바닥에서 상승하고 상단에서 하락할 때 매수 및 매도 신호를 제공합니다. 인디케이터 선의 교차점은 이익을 취하거나 최소 손실로 종료할 수 있는 좋은 신호를 제공합니다. 이 인디케이터는 십자선에 소리와 이메일 알림을 보낼 수 있습니다. MT4와 MT5 버전 모두에서 사용할 수 있습니다.
RSI 및 CCI 지표를 기반으로 진입 및 청산 신호를 생성하는 오실레이터입니다.3rd Generation Moving Average MT5
3세대 이동평균은 메타트레이더용 표준 이동평균(MA) 지표의 고급 버전입니다. 이는 더 긴 MA 기간을 기반으로 다소 간단한 지연 감소 절차를 구현합니다. 이 방법은 M. Duerschner가 그의 기사 Gleitende Durchschnitte 3.0 (독일어)에서 처음 설명했습니다. 제시된 버전은 λ = 2를 사용하며, 이는 최상의 지연 감소를 제공합니다. λ가 높을수록 기존 이동평균과의 유사성이 높아집니다. 이 인디케이터는 MT4와 MT5 모두에서 사용할 수 있습니다. DLL을 사용할 필요가 없습니다.