실제 저자:

세르게이 일류킨, "디지털 방법 생성기" 프로그램의 저자.



범용 디지털 필터 DFilter는 클라이언트 터미널에서 디지털 필터를 구축하는 문제에 대한 일반적인 솔루션입니다.



MQL5에서 이러한 범용 디지털 필터를 구현하면 클라이언트 터미널 자체를 통해 디지털 필터를 만들 필요가 전혀 없어져 상당한 추가 편의성을 제공하고 이러한 지표를 사용하는 데 새로운 기회가 열립니다.

이 지표에 대한 자세한 설명은 "초보자를 위한 MQL5에서 디지털 필터의 실제 구현" 문서에 게시되어 있습니다.

DF.dll 파일은 "\MetaTrader5\MQL5\Libraries\"에 위치해야 합니다.



주의! DF.dll에는 수학적 처리 블록이 포함된 3개의 추가 DLL( bdsp.dll, lapack.dll, mkl_support.dll)이 필요하며 32비트 Windows 운영 체제의 경우 "C:C:Windows\System32\"에, 64비트 Windows 운영 체제의 경우 "C:Windows\SysWOW64\"에 설치해야 합니다.

사용하기 전에 다음 사항을 확인하세요:

1. 메뉴->서비스->설정->어드바이저 설정에서 "DLL 가져오기 허용" 항목이 설정되어 있는지 확인합니다;

2. "C:Windows\System32\" 또는 "C:Windows\SysWOW64\" 디렉터리에 보조 수학 라이브러리인 Bdsp.dll, lapack.dll, mkl_support.dll이 있는지 확인합니다.

입력 매개변수에 대한 설명:

Ftype - 필터 유형:

0 - VLF(FATL/SATL/KGLP);

1 - HF(KGHP);

2 - 대역 통과(RBCI/KGBP);

3 - KGBS(KGBS).



P1 - 컷오프 기간 P1, 바;

D1 - 과도 차단 기간 D1, bar;

A1 - 지연 대역에서의 감쇠 A1, dB;

P2 - 컷오프 기간 P2, 바

D2 - 과도 차단 기간 D2, bar;

A2 - 지연 대역에서의 감쇠 A2, dB;

리플 - 통과 대역의 리플, dB;

지연 - 지연, 막대.



VLF 및 FHF의 경우, 파라미터 P2,D2,A2의 값은 무시됩니다.

작동 조건:

