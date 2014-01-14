Autor Real:

Sergey Ilyukhin, o autor do método "Gerador de Métodos Digitais".



DFilter - Filtro Digital Universal fornece uma solução comum quanto a criação de filtros digitais no terminal do cliente.



Com este filtro MQL5 você não precisa criar todos os outros filtros digitais utilizando as ferramentas do terminal do cliente. Este fato dá novas possibilidades para o uso destes indicadores.

Este indicador foi minuciosamente descrito no artigo "Implementação Prática dos Filtros Digitais no MQL5 para Principiantes".

Coloque o arquivo DF.dll no "\MetaTrader5\MQL5\Libraries\".



Atenção! Três arquivos DLL adicionais são necessários para a operação DF.dll: bdsp.dll, lapack.dll e mkl_support.dll. Esses arquivos contêm blocos matemáticos e devem ser colocados na pasta "C:\Windows\System32\" para Sistema Operacional 32-bit Windows ou "C:\Windows\SysWOW64\" para Sistema Operacional 64-bit Windows.

Verifique os seguintes itens antes de usar:

1. Caixa de seleção "Permitir DLL externos" deve ser marcada em Ferramentas-> Opções->Expert Advisors; 2. Arquivos Bdsp.dll, lapack.dll e mkl_support.dll (biblioteca matemática adicional) será colocada na pasta "C:\Windows\System32\" ou "C:\Windows\SysWOW64\".

Descrição dos parâmetros de entrada:

Ftype - Tipo de filtro:

0 - LPF (FATL/SATL/KGLP); 1 - HPF (KGHP); 2 - passagem de banda (RBCI/KGBP); 3 - rejeição (KGBS). P1 - P1 período de cortes, barras

D1 - D1 processo transitório do período de corte, barras;

A1 - A1 atenuação A1 em uma banda de rejeição, dB;

P2 - P2 período de cortes, barras

D2 - D2 processo transitório do período de corte, barras;

A2 - atenuação de A2 numa banda de rejeição, dB;

Ripple - Pulsações numa passagem de banda, dB;

Delay - Atraso, barras.



Os valores dos parâmetros P2, D2 e A2 não devem ser considerados para LPF e HPF.

Condições de funcionamento:

