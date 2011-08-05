Реальный автор:

Sergey Ilyukhin, автор программы "Генератор цифровых методов".



Универсальный цифровой фильтр DFilter представляет собой общее решение задачи по построению цифровых фильтров в клиентском терминале.



Реализация подобного универсального цифрового фильтра на MQL5 абсолютно закрывает потребность в создании любых цифровых фильтров средствами самого клиентского терминала, что создаёт значительные дополнительные удобства и открывает новые возможности в использовании этих индикаторов.

Подробное описание этого индикатора было опубликовано в статье "Практическая реализация цифровых фильтров на MQL5 для начинающих".

Файл DF.dll следует положить в "\MetaTrader5\MQL5\Libraries\".



Внимание! Для работы DF.dll требуется три дополнительных DLL, содержащих блок математической обработки - bdsp.dll, lapack.dll, mkl_support.dll, которые должны быть установлены в "C:\Windows\System32\" для 32-х разрядных операционных систем Windows или в "C:\Windows\SysWOW64\" для 64-х разрядных операционных систем Windows.

Перед использованием убедитесь в том, что:

1. Установлен пункт "Разрешить импорт DLL" в настройках Меню->Сервис->Настройки->Советники;

2. В директории "C:\Windows\System32\" или в "C:\Windows\SysWOW64\" имеются Bdsp.dll, lapack.dll, mkl_support.dll - вспомогательные математические библиотеки.

Описание входных параметров:

Ftype - Тип фильтра:

0 - ФНЧ (FATL/SATL/KGLP);

1 - ФВЧ (KGHP);

2 - полосовой (RBCI/KGBP);

3 - режекторный (KGBS).



D1 - Период отсечки переходного процесса D1, бар;

A1 - Затухание в полосе задержки А1, дБ;

P2 - Период отсечки P2, бар;

D2 - Период отсечки переходного процесса D2, бар;

A2 - Затухание в полосе задержки А2, дБ;

Ripple - Биения в полосе пропускания, дБ;

Delay - Задержка, бар.



Для ФНЧ и ФВЧ значения параметров P2,D2,A2 игнорируются.

Условия работы:

