Индикаторы

Универсальный цифровой фильтр - индикатор для MetaTrader 5

Sergey Ilyukhin
Nikolay Kositsin
6321
(20)
dfilter.mq5 (7.86 KB)
dll.zip (1514.31 KB)
Реальный автор:

Sergey Ilyukhin, автор программы "Генератор цифровых методов".

Универсальный цифровой фильтр DFilter представляет собой общее решение задачи по построению цифровых фильтров в клиентском терминале.

Реализация подобного универсального цифрового фильтра на MQL5 абсолютно закрывает потребность в создании любых цифровых фильтров средствами самого клиентского терминала, что создаёт значительные дополнительные удобства и открывает новые возможности в использовании этих индикаторов.

Подробное описание этого индикатора было опубликовано в статье "Практическая реализация цифровых фильтров на MQL5 для начинающих".

Файл DF.dll следует положить в "\MetaTrader5\MQL5\Libraries\".

Внимание! Для работы DF.dll требуется три дополнительных DLL, содержащих блок математической обработки - bdsp.dll, lapack.dll, mkl_support.dll, которые должны быть установлены в "C:\Windows\System32\" для 32-х разрядных операционных систем Windows или в "C:\Windows\SysWOW64\" для 64-х разрядных операционных систем Windows.

Перед использованием убедитесь в том, что:

1. Установлен пункт "Разрешить импорт DLL" в настройках Меню->Сервис->Настройки->Советники;
2. В директории "C:\Windows\System32\" или в "C:\Windows\SysWOW64\" имеются Bdsp.dll, lapack.dll, mkl_support.dll - вспомогательные математические библиотеки.

Описание входных параметров:

  • Ftype - Тип фильтра:
    0 - ФНЧ (FATL/SATL/KGLP);
    1 - ФВЧ (KGHP);
    2 - полосовой (RBCI/KGBP);
    3 - режекторный (KGBS).
  • P1 - Период отсечки P1, бар;
  • D1 - Период отсечки переходного процесса D1, бар;
  • A1 - Затухание в полосе задержки А1, дБ;
  • P2 - Период отсечки P2, бар;
  • D2 - Период отсечки переходного процесса D2, бар;
  • A2 - Затухание в полосе задержки А2, дБ;
  • Ripple - Биения в полосе пропускания, дБ;
  • Delay - Задержка, бар.

Для ФНЧ и ФВЧ значения параметров P2,D2,A2 игнорируются.

Условия работы:

  • ФНЧ: P1>D1
  • ФВЧ: P1<D1
  • Полосовой и режекторный: D2>P2>P1>D1 

