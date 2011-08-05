Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Универсальный цифровой фильтр - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- Nikolay Kositsin
- Просмотров:
- 6321
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Sergey Ilyukhin, автор программы "Генератор цифровых методов".
Универсальный цифровой фильтр DFilter представляет собой общее решение задачи по построению цифровых фильтров в клиентском терминале.
Реализация подобного универсального цифрового фильтра на MQL5 абсолютно закрывает потребность в создании любых цифровых фильтров средствами самого клиентского терминала, что создаёт значительные дополнительные удобства и открывает новые возможности в использовании этих индикаторов.
Подробное описание этого индикатора было опубликовано в статье "Практическая реализация цифровых фильтров на MQL5 для начинающих".
Файл DF.dll следует положить в "\MetaTrader5\MQL5\Libraries\".
Внимание! Для работы DF.dll требуется три дополнительных DLL, содержащих блок математической обработки - bdsp.dll, lapack.dll, mkl_support.dll, которые должны быть установлены в "C:\Windows\System32\" для 32-х разрядных операционных систем Windows или в "C:\Windows\SysWOW64\" для 64-х разрядных операционных систем Windows.
Перед использованием убедитесь в том, что:
1. Установлен пункт "Разрешить импорт DLL" в настройках Меню->Сервис->Настройки->Советники;
2. В директории "C:\Windows\System32\" или в "C:\Windows\SysWOW64\" имеются Bdsp.dll, lapack.dll, mkl_support.dll - вспомогательные математические библиотеки.
Описание входных параметров:
- Ftype - Тип фильтра:
0 - ФНЧ (FATL/SATL/KGLP);
1 - ФВЧ (KGHP);
2 - полосовой (RBCI/KGBP);
3 - режекторный (KGBS).
- P1 - Период отсечки P1, бар;
- D1 - Период отсечки переходного процесса D1, бар;
- A1 - Затухание в полосе задержки А1, дБ;
- P2 - Период отсечки P2, бар;
- D2 - Период отсечки переходного процесса D2, бар;
- A2 - Затухание в полосе задержки А2, дБ;
- Ripple - Биения в полосе пропускания, дБ;
- Delay - Задержка, бар.
Для ФНЧ и ФВЧ значения параметров P2,D2,A2 игнорируются.
Условия работы:
- ФНЧ: P1>D1
- ФВЧ: P1<D1
- Полосовой и режекторный: D2>P2>P1>D1
Индикаторы FTLM (Fast Trend Line Momentum) и STLM (Slow Trend Line Momentum).Arrows&Curves
Индикатор Arrows&Curves дает сигналы входа и выхода из рынка.
Осциллятор, формирующий сигналы входа и выхода из позиций на основе индикаторов RSI и CCI.PCCI
Индекс PCCI (Perfect Commodity Channel Index) - это нормированная на свое стандартное отклонение высокочастотная составляющая колебаний валютного курса.