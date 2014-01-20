请观看如何免费下载自动交易
通用数字滤波器 - MetaTrader 5脚本
- 发布者:
- Nikolay Kositsin
- 显示:
- 2263
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
原作者:
Sergey Ilyukhin, "数字方法生成器" 方法的作者.
DFilter通用数字滤波器提供了在客户端生成数字滤波器问题的通用方案.
有了这个MQL5滤波器，你不需要使用客户端工具创建其它任何数字滤波器. 这个事实提供了使用这些指标的新的可能性。
"数字滤波器的MQL5初级实践"一文对这个指标进行了详尽描述。
将DF.dll文件存放到"\MetaTrader5\MQL5\Libraries\".
注意! 另外三个dll文件对DF.dll操作是必要到: bdsp.dll, lapack.dll 和 mkl_support.dll. 这些文件包括数学处理块，对于64位Windows操作系统，必须存放在"C:\Windows\System32\" for 32-bit Windows OS or "C:\Windows\SysWOW64\".
在使用之前做以下检查:
1. 在工具->选项->专家交易里选中"允许DLL导入"复选框;
2. Bdsp.dll, lapack.dll和mkl_support.dll文件(附加的数学库文件) 存放到"C:\Windows\System32\"或"C:\Windows\SysWOW64\" 文件夹.
输入参数描述:
- Ftype - 过滤器类型:
0 - LPF (FATL/SATL/KGLP);
1 - HPF (KGHP);
2 - 带通 (RBCI/KGBP);
3 - 滤波器 (KGBS).
- P1 - 截止期P1, 柱线;
- D1 - 暂态过程截止期D1, 柱线;
- A1 - 在阻带的衰减A1, dB;
- P2 - 截止期P2, 柱线;
- D2 - 暂态过程截止期D2, 柱线;
- A2 - 在阻带的衰减A2, dB;
- Ripple - 在通频带的脉动, dB;
- Delay - 延迟, 柱线.
当选择LPF和 HPF时，P2, D2和A2的参数值必须被考虑.
工作条件:
- LPF: P1>D1
- HPF: P1<D1
- 带通和滤波器: D2>P2>P1>D1
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/418
