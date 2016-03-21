und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Urheber:
Sergey Ilyukhin, der Urheber der "Digital methods generator" Methode.
DFilter universal digital filter bietet eine allgemeine Lösung für das Problem bei der Erstellung der digitalen Filter in dem Client Terminal.
Durch die Verwendung dieses Filters müssen Sie keine anderen digitalen Filter mehr mit Hilfe der Tools des Client Terminals erstellen. Diese Tatsache verleiht uns völlig neue Möglichkeiten für die Verwendung dieser Indikatoren.
Dieser Indikator wird ausführlich in dem folgenden Artikel beschrieben "Practical Implementation of Digital Filters in MQL5 for Beginners".
Kopieren Sie die Datei DF.dll In das folgende Verzeichnis "\MetaTrader5\MQL5\Libraries\".
Achtung! Es werden drei weitere dll-Dateien für die Arbeit mit DF.dll benötigt: bdsp.dll, lapack.dll und mkl_support.dll. Diese Dateien beinhalten die mathematischen Funktionen und müssen in das folgende Verzeichnis kopiert werden "C:\Windows\System32\" for 32-bit Windows OS or "C:\Windows\SysWOW64\" for 64-bit Windows OS.
Bevor Sie starten, überprüfen Sie bitte noch folgendes:
1. Die "Allow DLL imports" checkbox in Tools->Options->Expert Advisors; muss markiert sein.
2. Die Dateien Bdsp.dll, lapack.dll und mkl_support.dll files (Zusätzliche mathematische Bibliotheken) müssen in dem folgenden Verzeichnis vorhanden sein "C:\Windows\System32\" oder "C:\Windows\SysWOW64\" folder.
Beschreibung der Eingabeparameter:
- Ftype - filter type:
0 - LPF (FATL/SATL/KGLP);
1 - HPF (KGHP);
2 - band-pass (RBCI/KGBP);
3 - rejection (KGBS).
- P1 - P1 cut-off Periode, Bars;
- D1 - D1 transient process cut-off Periode, Bars;
- A1 - A1 Dämpfung in einem rejection Band, dB;
- P2 - P2 cut-off Periode, Bars;
- D2 - D2 transient process cut-off Periode, Bars;
- A2 - A2 Dämpfung in einem rejection Band, dB;
- Ripple - Pulse in einem pass Band, dB;
- Delay - Verzögerung, Bars.
P2, D2 and A2 parameters' Werte müssen bei LPF und HPF nicht berücksichtigt werden.
Working conditions:
- LPF: P1>D1
- HPF: P1<D1
- Band-pass and rejector: D2>P2>P1>D1
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/418
