신호는 캔들 종가에 의해 형성됩니다. 매수 신호의 조건은 라임 컬러의 캔들이 형성되는 것이고, 매도 신호의 조건은 마젠타 컬러의 캔들이 형성되는 것입니다.

아래 테스트에는 다음 매개변수가 사용되었습니다:

ATR 기간: 7;

기간: H4;

상품: AUDUSD;

랏: 상수 0.1;

스톱로스, 테이크프로핏, 트레일링: 사용하지 않음. 신호 모듈을 MQL5.Wizard 전문가 조언자 생성기에서 사용하려면 terminal_data_folder\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals에 braintrend2signal.mqh 파일을 작성해야 합니다.

생성된 전문가용 어드바이저가 올바르게 작동하려면 terminal_data_terminal\MQL5\indicators 디렉토리에 있는 BrainTrend2.ex5 파일이 필요합니다.





차트상의 거래 예시

2011년 초의 테스트 결과:





테스트 결과 차트