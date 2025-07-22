당사 팬 페이지에 가입하십시오
거래 신호 모듈, 브레인트렌드2 보조지표 기반 - MetaTrader 5용 라이브러리
신호는 캔들 종가에 의해 형성됩니다. 매수 신호의 조건은 라임 컬러의 캔들이 형성되는 것이고, 매도 신호의 조건은 마젠타 컬러의 캔들이 형성되는 것입니다.
아래 테스트에는 다음 매개변수가 사용되었습니다:
- ATR 기간: 7;
- 기간: H4;
- 상품: AUDUSD;
- 랏: 상수 0.1;
- 스톱로스, 테이크프로핏, 트레일링: 사용하지 않음.
신호 모듈을 MQL5.Wizard 전문가 조언자 생성기에서 사용하려면 terminal_data_folder\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals에 braintrend2signal.mqh 파일을 작성해야 합니다.
생성된 전문가용 어드바이저가 올바르게 작동하려면 terminal_data_terminal\MQL5\indicators 디렉토리에 있는 BrainTrend2.ex5 파일이 필요합니다.
차트상의 거래 예시
2011년 초의 테스트 결과:
테스트 결과 차트
브레인트렌드2스톱은 추세 정지 지표로, 정지선으로 표시되며 교차점은 현재 시장 추세의 변화와 이전에 오픈한 거래를 종료해야 함을 의미합니다.브레인트렌드2시그
브레인트렌드2시그는 시장에서 활성화된 추세 추세를 나타내는 지표로, 추세 방향에 따라 캔들에 색을 입힙니다.
일일 백분율 변화(메타 트레이더 지표) - 전일 종가와 관련된 환율 변동을 계산하여 플랫폼의 기본 차트 창에 백분율 포인트로 표시합니다. 또한 주간 및 월간 백분율 변동도 표시할 수 있습니다. 가격 상승 또는 하락에 따라 다른 색상을 설정할 수 있습니다. 또한 사용자 지정 가능한 작은 화살표는 가격 변동 방향을 시각화하는 데 도움이 됩니다. 브로커가 다른 시간대를 사용하는 경우 인디케이터는 시간 이동 매개 변수를 사용하여 하루가 끝날 때 사용할 시간을 조정할 수 있습니다. 이 인디케이터는 MT4와 MT5에서 동일하게 작동합니다.