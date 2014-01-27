请观看如何免费下载自动交易
交易信号模块, 基于 BrainTrend2 指标
BrainTrend2 指标的一根草绿色蜡烛是开多单信号, 一根洋红色蜡烛是开空单信号。信号仅形成在完整柱线 (蜡烛)。
以下输入参数在测试时使用:
- ATR 周期: 7;
- 时间帧: H4;
- 符号: AUDUSD;
- 手数: 0.1;
- 止损, 止盈, 尾随: 未使用。
为了在 MQL5 向导 中使用这个交易信号模块, 头文件 braintrend2signal.mqh 必须放在 客户端数据文件夹\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals。
此模块使用 BrainTrend2 指标, 该 BrainTrend2.mq5 必须放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators。
图表上的交易例子
历史回测结果 开始于 2011:
历史回测结果
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/415
