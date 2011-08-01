Ставь лайки и следи за новостями
Модуль торговых сигналов, основан на индикаторе BrainTrend2 - библиотека для MetaTrader 5
Сигналы формируются по закрытию свечи. Условие сигнала на покупку - сформировавшаяся свеча цвета Lime, на продажу - Magenta.
При тестах, приведенных ниже, использовались следующие параметры:
- Период ATR: 7;
- Таймфрейм: H4;
- Инструмент: AUDUSD;
- Лот: постоянный 0.1;
- Stop Loss, Take Profit, Trailing: не используются.
Для того чтобы модуль сигналов стал доступен в генераторе советников MQL5.Wizard, файл braintrend2signal.mqh нужно записать в папку каталог_данных_терминала\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие файла BrainTrend2.ex5 в каталог_данных_терминала\MQL5\indicators.
Примеры сделок на графике
Результаты тестирования с начала 2011 года:
График результатов тестирования
