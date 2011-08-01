Сигналы формируются по закрытию свечи. Условие сигнала на покупку - сформировавшаяся свеча цвета Lime, на продажу - Magenta.

При тестах, приведенных ниже, использовались следующие параметры:

Период ATR: 7;

Таймфрейм: H4;

Инструмент: AUDUSD;

Лот: постоянный 0.1;

Stop Loss, Take Profit, Trailing: не используются. Для того чтобы модуль сигналов стал доступен в генераторе советников MQL5.Wizard, файл braintrend2signal.mqh нужно записать в папку каталог_данных_терминала\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие файла BrainTrend2.ex5 в каталог_данных_терминала\MQL5\indicators.





Примеры сделок на графике

Результаты тестирования с начала 2011 года:





График результатов тестирования