钱德动量振荡器 - MetaTrader 5脚本
发布者:
Nikolay Kositsin
- 显示:
- 2268
- 等级:
-
已发布:
已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
真实作者:
Tushar Chande
钱德动量振荡器 (CMO) 由 Tushar Chande 开发，是一个技术指标试图抓取动量。Chande (钱德) 在他的书中 "The New Technical Trader: Boost Your Profit by Plugging into the Latest Indicators (新技术交易者：应用最新指标提高您的利润)"讨论了本指标以及其它指标。CMO 的范围从 -100 至 100。数值 +50 和 -50 假定为市场超买和超卖状态。
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 平滑算法库 (SmoothAlgorithms.mqh 必须放置于 客户端数据文件夹\MQL5\Include), 类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/411
