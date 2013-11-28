代码库部分
钱德动量振荡器 - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
2268
(24)
真实作者:

Tushar Chande

钱德动量振荡器 (CMO) 由 Tushar Chande 开发，是一个技术指标试图抓取动量。Chande (钱德) 在他的书中 "The New Technical Trader: Boost Your Profit by Plugging into the Latest Indicators (新技术交易者：应用最新指标提高您的利润)"讨论了本指标以及其它指标。CMO 的范围从 -100 至 100。数值 +50 和 -50 假定为市场超买和超卖状态。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 平滑算法库 (SmoothAlgorithms.mqh 必须放置于 客户端数据文件夹\MQL5\Include), 类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

钱德动量振荡器 (CMO)

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/411

