샹데 모멘텀 오실레이터 - MetaTrader 5용 지표
- 게시자:
- Nikolay Kositsin
- 조회수:
- 114
- 평가:
-
- 게시됨:
이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
실제 작성자:
투샤르 첸데
이 지표는 "새로운 기술 트레이더: 최신 지표를 이용한 수익 증대"라는 책에서 처음 발표되었습니다. 투샤르 챈데는 이른바 챈데 모멘텀 오실레이터(CMO)를 개발했습니다. 이 지표의 값 범위는 +100에서 -100까지입니다. 50 및 -50 영역은 각각 과매수 및 과매도 영역으로 간주됩니다.
지표와 그 적용은 "Chande 모멘텀 오실레이터 기반 시스템" 문서에 자세히 설명되어 있습니다. 이 인디케이터는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리의 클래스를 사용하며, 이에 대한 자세한 설명은 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화" 문서에 게시되어 있습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/411
