지표

샹데 모멘텀 오실레이터 - MetaTrader 5용 지표

Tushar Chande | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
게시자:
Nikolay Kositsin
조회수:
114
평가:
(24)
게시됨:
chande_momentum_oscillator.mq5 (5.59 KB) 조회
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (129.96 KB) 조회
ZIP 파일로 다운로드 MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

실제 작성자:

투샤르 첸데

이 지표는 "새로운 기술 트레이더: 최신 지표를 이용한 수익 증대"라는 책에서 처음 발표되었습니다. 투샤르 챈데는 이른바 챈데 모멘텀 오실레이터(CMO)를 개발했습니다. 이 지표의 값 범위는 +100에서 -100까지입니다. 50 및 -50 영역은 각각 과매수 및 과매도 영역으로 간주됩니다.

지표와 그 적용은 "Chande 모멘텀 오실레이터 기반 시스템" 문서에 자세히 설명되어 있습니다. 이 인디케이터는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리의 클래스를 사용하며, 이에 대한 자세한 설명은 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화" 문서에 게시되어 있습니다.

찬데 모멘텀 오실레이터(CMO) 지표

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/411

