Autor Real:

Ramdass - Apenas conversão

Indicador CoeffofLine mostra a mais provável futura direção dos preços (2-3 barras).



O indicador depende de símbolo, prazo e período. Se o indicador está voltado para cima, é um sinal para abrir posição comprada. Um sinal para fechar posição comprada é: indicador voltado para baixo e confirmar num timeframe inferior com valores negativos. As regras semelhantes para posição vendida: indicador voltado para baixo no timeframe atual, para fechamento de posição vendida precisa de uma confirmação num timeframe inferior com valores positivos.



O indicador foi publicado na Base de Códigos em 11.08.2006.