Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
CoeffofLine - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2350
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor Real:
Ramdass - Apenas conversão
Indicador CoeffofLine mostra a mais provável futura direção dos preços (2-3 barras).
O indicador depende de símbolo, prazo e período. Se o indicador está voltado para cima, é um sinal para abrir posição comprada. Um sinal para fechar posição comprada é: indicador voltado para baixo e confirmar num timeframe inferior com valores negativos. As regras semelhantes para posição vendida: indicador voltado para baixo no timeframe atual, para fechamento de posição vendida precisa de uma confirmação num timeframe inferior com valores positivos.
O indicador foi publicado na Base de Códigos em 11.08.2006.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/410
Chande Momentum Oscillator (CMO) é um indicador técnico que tenta capturar o Momento.Módulo de sinais de negociação, com base no oscilador de Chande Momentum
O cruzamento dos níveis de sobrecompra / sobrevenda do oscilador de Chande Momentum é usado como um sinal para abrir posições.
Keltner Channel é baseado em envelopes de volatilidade acima e abaixo de uma média móvel exponencial.Donchian Channels
Canais Donchian é um indicador de volatilidade para o cálculo da faixa de preço atual usando preços recentes nos valores máximos e valores mínimos.