CoeffofLine - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
2350
Avaliação:
(24)
Publicado:
Atualizado:
Autor Real:

Ramdass - Apenas conversão

Indicador CoeffofLine mostra a mais provável futura direção dos preços (2-3 barras).

O indicador depende de símbolo, prazo e período. Se o indicador está voltado para cima, é um sinal para abrir posição comprada. Um sinal para fechar posição comprada é: indicador voltado para baixo e confirmar num timeframe inferior com valores negativos. As regras semelhantes para posição vendida: indicador voltado para baixo no timeframe atual, para fechamento de posição vendida precisa de uma confirmação num timeframe inferior com valores positivos.

O indicador foi publicado na Base de Códigos em 11.08.2006.

O indicador CoeffofLine

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/410

Chande Momentum Oscillator Chande Momentum Oscillator

Chande Momentum Oscillator (CMO) é um indicador técnico que tenta capturar o Momento.

Módulo de sinais de negociação, com base no oscilador de Chande Momentum Módulo de sinais de negociação, com base no oscilador de Chande Momentum

O cruzamento dos níveis de sobrecompra / sobrevenda do oscilador de Chande Momentum é usado como um sinal para abrir posições.

Keltner Channel Keltner Channel

Keltner Channel é baseado em envelopes de volatilidade acima e abaixo de uma média móvel exponencial.

Donchian Channels Donchian Channels

Canais Donchian é um indicador de volatilidade para o cálculo da faixa de preço atual usando preços recentes nos valores máximos e valores mínimos.