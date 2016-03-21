und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
CoeffofLine - Indikator für den MetaTrader 5
1189
Ramdass
Der CoeffofLine Indikator zeigt die bevorzugte in der Zukunft liegende Kursentwicklung an.(2-3 Bars)
Der Indikator ist abhängig von Symbol Timeframe und Periode. Wenn der Indikator seine Richtung nach oben ändert, ist es ein Signal um eine Long-Position zu öffnen. Ein Signal um eine Long-Position zu schließen ist: Die Richtungsänderung des Indikators nach unten und die Bestätigung aus einem kleineren Timeframe (Negative Werte). Die ähnlichen Regeln gelten für die Short-Position: Eine Richtungsänderung nach unten im aktuellen Timeframe, für das Schließen einer Short-Position wird eine Bestätigung aus einem kleineren Timeframe benötigt (positive Werte).
Der Indikator wurde am 11.08 2006 in Code Base at mql4.com publiziert.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/410
Der PCCI (Perfect Commodity Channel Index) ist ein hochfrequenter Anteil der Preisfluktuation der mit Hilfe der Standardabweichung normalisiert wird.RBCI
Der Range Bound Channel Index (RBCI) digitale Filter entfernt tieffrequente Trends die durch tieffrequente Komponenten im Frequenzspektrum erzeugt werden und er entfernt hochfrequentes Hintergrundrauschen welches durch hochfrequente Komponenten im Frequenzspektrum erzeugt wird.
Chande Momentum Oscillator (CMO) ist ein technischer Indikator der versucht das Momentum zu erfassen.Extrapolator
Extrapolator ist ein Ergebnis einer Langzeituntersuchung auf den Feld der Vorhersage von Zeitserien. Dieser Indikator sagt zukünftiges Kursverhalten voraus.