Ramdass - Conversion only

Der CoeffofLine Indikator zeigt die bevorzugte in der Zukunft liegende Kursentwicklung an.(2-3 Bars)



Der Indikator ist abhängig von Symbol Timeframe und Periode. Wenn der Indikator seine Richtung nach oben ändert, ist es ein Signal um eine Long-Position zu öffnen. Ein Signal um eine Long-Position zu schließen ist: Die Richtungsänderung des Indikators nach unten und die Bestätigung aus einem kleineren Timeframe (Negative Werte). Die ähnlichen Regeln gelten für die Short-Position: Eine Richtungsänderung nach unten im aktuellen Timeframe, für das Schließen einer Short-Position wird eine Bestätigung aus einem kleineren Timeframe benötigt (positive Werte).



Der Indikator wurde am 11.08 2006 in Code Base at mql4.com publiziert.