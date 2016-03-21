CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

CoeffofLine - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
1189
Rating:
(24)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Urheber:

Ramdass - Conversion only

Der CoeffofLine Indikator zeigt die bevorzugte in der Zukunft liegende Kursentwicklung an.(2-3 Bars)

Der Indikator ist abhängig von Symbol Timeframe und Periode. Wenn der Indikator seine Richtung nach oben ändert, ist es ein Signal um eine Long-Position zu öffnen. Ein Signal um eine Long-Position zu schließen ist: Die Richtungsänderung des Indikators nach unten und die Bestätigung aus einem kleineren Timeframe (Negative Werte). Die ähnlichen Regeln gelten für die Short-Position: Eine Richtungsänderung nach unten im aktuellen Timeframe, für das Schließen einer Short-Position wird eine Bestätigung aus einem kleineren Timeframe benötigt (positive Werte).

Der Indikator wurde am 11.08 2006 in Code Base at mql4.com publiziert.

CoeffofLine indicator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/410

PCCI PCCI

Der PCCI (Perfect Commodity Channel Index) ist ein hochfrequenter Anteil der Preisfluktuation der mit Hilfe der Standardabweichung normalisiert wird.

RBCI RBCI

Der Range Bound Channel Index (RBCI) digitale Filter entfernt tieffrequente Trends die durch tieffrequente Komponenten im Frequenzspektrum erzeugt werden und er entfernt hochfrequentes Hintergrundrauschen welches durch hochfrequente Komponenten im Frequenzspektrum erzeugt wird.

Chande Momentum Oscillator Chande Momentum Oscillator

Chande Momentum Oscillator (CMO) ist ein technischer Indikator der versucht das Momentum zu erfassen.

Extrapolator Extrapolator

Extrapolator ist ein Ergebnis einer Langzeituntersuchung auf den Feld der Vorhersage von Zeitserien. Dieser Indikator sagt zukünftiges Kursverhalten voraus.