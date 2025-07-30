실제 작성자:

Ramdass - 전환 전용

CoeffofLine 지표는 향후 가격 움직임의 가능한 방향을 보여줍니다 (2-3 막대). 이를 사용할 때 금융 상품, 기간 및 기간에 대한 지표의 의존성을 고려할 필요가 있습니다. 코프오브라인 인디케이터가 상승하면 매수하세요.

포지션을 종료하려면 작업 시간 프레임에서 지표가 반전되고 더 작은 시간 프레임에서 필터링 지표의 하향 신호를 기다려야합니다. 작업 시간 프레임의 CoeffOfLine이 수평 영역을 표시하고 더 작은 시간 프레임에서 아래쪽으로 향하는 경우 (방향 변경) - 판매하십시오.

이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2006.11.08. 에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.