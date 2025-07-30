거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Telegram에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
CoeffofLine - MetaTrader 5용 지표
- 조회수:
- 82
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
실제 작성자:
Ramdass - 전환 전용
CoeffofLine 지표는 향후 가격 움직임의 가능한 방향을 보여줍니다 (2-3 막대). 이를 사용할 때 금융 상품, 기간 및 기간에 대한 지표의 의존성을 고려할 필요가 있습니다. 코프오브라인 인디케이터가 상승하면 매수하세요.
포지션을 종료하려면 작업 시간 프레임에서 지표가 반전되고 더 작은 시간 프레임에서 필터링 지표의 하향 신호를 기다려야합니다. 작업 시간 프레임의 CoeffOfLine이 수평 영역을 표시하고 더 작은 시간 프레임에서 아래쪽으로 향하는 경우 (방향 변경) - 판매하십시오.
이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2006.11.08. 에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/410
BBMA 존제로로스(ZZL) 할머니 동맹
BBMA 존제로로스 히스토그램은 위험 최소화를 위한 "재진입" 설정 등의 트레이딩 존을 보여줍니다.Negative Volume Index indicator
음의 거래량 지수(NVI)는 MT4, MT5 플랫폼에서 고급 차트 분석을 위한 무료 보조지표입니다. 틱 거래량(MT5에서는 실제 거래량으로 대체 가능)을 기반으로 하며 두 가지 유용한 기능이 추가되었습니다: 멀티 타임프레임(MTF) 작동 지원. 포지티브 거래량 지수를 표시하도록 전환할 수 있습니다.
Chande 모멘텀 오실레이터 지표 기반 거래 신호 모듈
포지션 개시 신호는 과매수/과매도 영역이 찬데 모멘텀 오실레이터 인디케이터 표시선을 교차하는 것입니다.JMACD
고전적 평균을 적응형 JMA 평활화로 대체한 MACD 히스토그램.