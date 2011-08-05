CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

PCCI - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Kravchuk | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликовал:
Nikolay Kositsin
Просмотров:
5060
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Владимир Кравчук

"Новый адаптивный метод следования за тенденцией и рыночными циклами"

Индекс PCCI (Perfect Commodity Channel Index) - совершенный индекс товарного канала – вычисляется по формуле:

PCCI(bar) = close(bar) – FATL(bar)

где:

  • close(bar) - цены закрытых баров
  • FATL(bar) - Цифровой фильтр FATL

Коэффициенты фильтра FATL

Он имеет некоторую внешнюю схожесть в способе вычисления с индексом товарного канала CCI (Commodity Channel Index) Д. Лэмберта.

Действительно, индекс CCI вычисляется как нормированная разность между текущей ценой и ее скользящей средней, а PCCI – как разность между ценой закрытия дня и ее математическим ожиданием, представленным значением FATL. В этом заключается преимущество PCCI по сравнению с CCI.

Индекс PCCI – это нормированная на свое стандартное отклонение высокочастотная составляющая колебаний валютного курса.

Индикатор был опубликован в CodeBase на mql4.com 28.10.2007.

Индикатор PCCI (Perfect Commodity Channel Index)

3D_Oscilator 3D_Oscilator

Осциллятор, формирующий сигналы входа и выхода из позиций на основе индикаторов RSI и CCI.

Универсальный цифровой фильтр Универсальный цифровой фильтр

Этот индикатор представляет собой общее решение задачи по использованию цифровых фильтров в клиентском терминале.

Модуль торговых сигналов, основан на индикаторе Chande Momentum Oscillator Модуль торговых сигналов, основан на индикаторе Chande Momentum Oscillator

Сигналом для открытия позиций служит пересечение линией индикатора Chande Momentum Oscillator зон перекупленности/перепроданности.

CoeffofLine CoeffofLine

Осциллятор CoeffofLine показывает вероятное направление движения цены в будущем.