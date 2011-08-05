Ставь лайки и следи за новостями
PCCI - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- Nikolay Kositsin
- Просмотров:
- 5060
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Реальный автор:
Владимир Кравчук
"Новый адаптивный метод следования за тенденцией и рыночными циклами"
Индекс PCCI (Perfect Commodity Channel Index) - совершенный индекс товарного канала – вычисляется по формуле:
PCCI(bar) = close(bar) – FATL(bar)
где:
- close(bar) - цены закрытых баров
- FATL(bar) - Цифровой фильтр FATL
Он имеет некоторую внешнюю схожесть в способе вычисления с индексом товарного канала CCI (Commodity Channel Index) Д. Лэмберта.
Действительно, индекс CCI вычисляется как нормированная разность между текущей ценой и ее скользящей средней, а PCCI – как разность между ценой закрытия дня и ее математическим ожиданием, представленным значением FATL. В этом заключается преимущество PCCI по сравнению с CCI.
Индекс PCCI – это нормированная на свое стандартное отклонение высокочастотная составляющая колебаний валютного курса.
Индикатор был опубликован в CodeBase на mql4.com 28.10.2007.
