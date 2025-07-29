당사 팬 페이지에 가입하십시오
PCCI - MetaTrader 5용 지표
- Nikolay Kositsin
실제 작성자:
블라디미르 크라브추크
PCCI(완벽한 상품 채널 지수)-완벽한 상품 채널 지수-는 공식에 의해 계산됩니다:
PCCI(bar) = close(bar) – FATL(bar)
Where:
- close(bar) - 마감된 바의 가격
- FATL(bar) - FATL 디지털 필터
이는 D. 램버트의 상품 채널 지수 (CCI) 와 계산 방식이 일부 유사합니다.
실제로 CCI 지수는 현재 가격과 이동 평균 간의 정규화된 차이로 계산되는 반면, PCCI는 당일 종가와 FATL 값으로 표현되는 수학적 기대치 간의 차이로 계산됩니다. 이것이 CCI에 비해 PCCI의 장점입니다.
PCCI 지수는 표준편차로 정규화된 환율 변동의 고주파 성분입니다.
이 지표는 2007.10.28 mql4.com의 코드베이스에 게시되었습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/409
