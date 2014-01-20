原作者:

弗拉基米尔·克拉夫丘克， “跟踪趋势和市场周期的新的自适应方法“



PCCI（完美的商品通道指数）指标的计算公式如下：



PCCI(bar) = close(bar) – FATL(bar)



其中：

close(bar) - 收盘价格;



FATL(bar) - FATL数字滤波器.







它在计算方法方面类似于D. Lambert的商品通道指数。



事实上，CCI指数是当前价格和它的移动平均值的归一化的差值。PCCI是当日收盘价格和它的统计期望即FATL值的差值。因此, PCCI比CCI效率更高。



PCCI指数是根据标准偏差归一化的汇率波动的高频部分。



