代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

PCCI - MetaTrader 5脚本

Vladimir Kravchuk | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
发布者:
Nikolay Kositsin
显示:
2984
等级:
(20)
已发布:
已更新:
pcci.mq5 (6.23 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

原作者:

弗拉基米尔·克拉夫丘克， 跟踪趋势和市场周期的新的自适应方法

PCCI（完美的商品通道指数）指标的计算公式如下：

PCCI(bar) = close(bar) – FATL(bar)

其中：

  • close(bar) - 收盘价格;
  • FATL(bar) - FATL数字滤波器.

FATL_filter

它在计算方法方面类似于D. Lambert的商品通道指数

事实上，CCI指数是当前价格和它的移动平均值的归一化的差值。PCCI是当日收盘价格和它的统计期望即FATL值的差值。因此, PCCI比CCI效率更高。

PCCI指数是根据标准偏差归一化的汇率波动的高频部分。

PCCI（完美的商品通道指数）指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/409

FTLM-STLM FTLM-STLM

快速趋势线动量（FTLM）和慢速趋势线动量SLTM）指标显示价格变化率。

RSTL RSTL

参考慢趋势线(RSTL)。

CoeffofLine CoeffofLine

CoeffofLine指标显示最可能的未来价格方向 (2-3根柱线).

Extrapolator Extrapolator

外推是在时间序列预测领域长期研究的成果。该指标预测未来价格的行为。