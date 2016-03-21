Urheber:

Vladimir Kravchuk, "New Adaptive Method of Following the Tendency and Market Cycles"



Der PCCI (Perfect Commodity Channel Index) Indikator Wird nach der folgenden Formel berechnet:



PCCI(bar) = close(bar) – FATL(bar)



wobei:

close(bar) - closed bars prices;



FATL(bar) - FATL digital filter.







Von der Art und Weise wie er berechnet wird ähnelt er dem D. Lambert's Commodity Channel Index .



Der CCI index wird berechnet durch die normalisierte Differenz zwischen dem aktuellen Kurs und seinem gleitenden Durchschnitt. Der PCCI hingegen wird berechnet als die Differenz zwischen dem Tages Schlusskurs und seinem statistisch erwarteten Wert (ein FATL Wert) Aus diesem Grunde ist der PCCI effizienter als der CCI.



PCCI Index ist der hochfrequente Anteil seiner Kursfluktuation, normalisiert gemäß seiner Standardabweichung.



