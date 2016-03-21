CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

PCCI - Indikator für den MetaTrader 5

Vladimir Kravchuk | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Veröffentlicht:
Nikolay Kositsin
Ansichten:
1459
Rating:
(20)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
pcci.mq5 (6.23 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Urheber:

Vladimir Kravchuk, "New Adaptive Method of Following the Tendency and Market Cycles"

Der PCCI (Perfect Commodity Channel Index) Indikator Wird nach der folgenden Formel berechnet:

PCCI(bar) = close(bar) – FATL(bar)

wobei:

  • close(bar) - closed bars prices;
  • FATL(bar) - FATL digital filter.

FATL_filter

Von der Art und Weise wie er berechnet wird ähnelt er dem D. Lambert's Commodity Channel Index .

Der CCI index wird berechnet durch die normalisierte Differenz zwischen dem aktuellen Kurs und seinem gleitenden Durchschnitt. Der PCCI hingegen wird berechnet als die Differenz zwischen dem Tages Schlusskurs und seinem statistisch erwarteten Wert (ein FATL Wert) Aus diesem Grunde ist der PCCI effizienter als der CCI.

PCCI Index ist der hochfrequente Anteil seiner Kursfluktuation, normalisiert gemäß seiner Standardabweichung.

PCCI (Perfect Commodity Channel Index) indicator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/409

RBCI RBCI

Der Range Bound Channel Index (RBCI) digitale Filter entfernt tieffrequente Trends die durch tieffrequente Komponenten im Frequenzspektrum erzeugt werden und er entfernt hochfrequentes Hintergrundrauschen welches durch hochfrequente Komponenten im Frequenzspektrum erzeugt wird.

FTLM-STLM FTLM-STLM

Die Fast Trend Line Momentum (FTLM) und Slow Trend Line Momentum SLTM) Indikatoren Zeigen die Geschwindigkeit von Kurswechseln an.

CoeffofLine CoeffofLine

Der CoeffofLine Indikator zeigt die bevorzugte in der Zukunft liegende Kursentwicklung an.(2-3 Bars)

Chande Momentum Oscillator Chande Momentum Oscillator

Chande Momentum Oscillator (CMO) ist ein technischer Indikator der versucht das Momentum zu erfassen.