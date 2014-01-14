Participe de nossa página de fãs
PCCI - indicador para MetaTrader 5
Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizações:
- 2470
- Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
Autor Real:
Vladimir Kravchuk, "Novo Método Adaptativo de Seguir os Ciclos de Tendência e de Mercado"
O indicador PCCI (Perfect Commodity Channel Index) é calculado pela seguinte fórmula:
PCCI(bar) = close(barra) – FATL(barra)
Onde:
- close(barra) - o preço das barras fechadas;
- FATL(barra) - filtro digital FATL;
Assemelha-se ao método de cálculo de D. Lambert Commodity Channel Index.
Na verdade, o índice de CCI é calculado pela diferença normalizada entre o preço atual e sua média móvel. PCCI é calculado pela diferença entre o preço de fechamento do dia e sua expectativa estatística apresentada por um valor FATL. Portanto, o PCCI é mais eficiente do que o CCI.
O índice PCCI é uma parte da alta frequência das flutuações cambiais normalizadas de acordo com o seu desvio padrão.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/409
