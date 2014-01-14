CodeBaseSeções
Vladimir Kravchuk
Nikolay Kositsin
2470
(20)
Vladimir Kravchuk, "Novo Método Adaptativo de Seguir os Ciclos de Tendência e de Mercado"

O indicador PCCI (Perfect Commodity Channel Index) é calculado pela seguinte fórmula:

PCCI(bar) = close(barra) – FATL(barra)

Onde:

  • close(barra) - o preço das barras fechadas;
  • FATL(barra) - filtro digital FATL;

FATL_filter

Assemelha-se ao método de cálculo de D. Lambert Commodity Channel Index.

Na verdade, o índice de CCI é calculado pela diferença normalizada entre o preço atual e sua média móvel. PCCI é calculado pela diferença entre o preço de fechamento do dia e sua expectativa estatística apresentada por um valor FATL. Portanto, o PCCI é mais eficiente do que o CCI.

O índice PCCI é uma parte da alta frequência das flutuações cambiais normalizadas de acordo com o seu desvio padrão.

Indicador PCCI (Perfect Commodity Channel Index)

