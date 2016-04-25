私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
PCCI - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
- Nikolay Kositsin
- ビュー:
- 1382
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者
Vladimir Kravchuk,「「New adaptive method of following the tendency and market cycles（傾向と市場のサイクルを追跡する新たな適応方法）」
内容
PCCI（Perfect Commodity Channel Index）インディケータは次の方式で計算されます。
PCCI(bar) = close(bar) – FATL(bar)
ここで
- close(bar) - 閉じられたバーの価格
- FATL(bar) - FATL デジタルフィルタ
この計算法はD. LambertのCommodity Channel Indexに似ています。
実際に、CCI指標は現在の価格とその移動平均の間の正規化差として計算されます。PCCIは、FATL値によって提示された日の終値とその統計的期待値との差として計算されます。従って、PCCIはCCIよりも効率的です。
PCCI指標は、その標準偏差に応じて正規化された、為替レートの変動の高周波部分です。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/409
Range Bound Channel Index（RBCI）デジタルフィルタは、低周波スペクトル成分によって生成された低周波トレンドおよび高周波数スペクトル成分によって生成された高周波ノイズを除去します。FTLM-STLM
高速トレンドラインモメンタム（Fast Trend Line Momentum、FTLM）と低速トレンドラインモメンタム（Slow Trend Line Momentum、 SLTM）インディケータは価格変動率を示します。
CoeffofLineインディケータは、最も可能性の高い将来の価格の方向（2-3バー）を示します。シャンデモメンタムオシレータ
シャンデモメンタムオシレータ（Chande Momentum Oscillator、CMO）はモメンタムを捕捉しようとするテクニカル指標です。