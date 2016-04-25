コードベースセクション
PCCI - MetaTrader 5のためのインディケータ

Vladimir Kravchuk
発行者:
Nikolay Kositsin
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
pcci.mq5 (6.23 KB) ビュー
実際の著者

Vladimir Kravchuk,「New adaptive method of following the tendency and market cycles（傾向と市場のサイクルを追跡する新たな適応方法）

内容

PCCI（Perfect Commodity Channel Index）インディケータは次の方式で計算されます。

PCCI(bar) = close(bar) – FATL(bar)

ここで

  • close(bar) - 閉じられたバーの価格
  • FATL(bar) - FATL デジタルフィルタ

FATL_filter

この計算法はD. LambertのCommodity Channel Indexに似ています。

実際に、CCI指標は現在の価格とその移動平均の間の正規化差として計算されます。PCCIは、FATL値によって提示された日の終値とその統計的期待値との差として計算されます。従って、PCCIはCCIよりも効率的です。

PCCI指標は、その標準偏差に応じて正規化された、為替レートの変動の高周波部分です。

PCCI（Perfect Commodity Channel Index）インディケータ

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/409

