FTLM-STLM - MetaTrader 5のためのインディケータ
Nikolay Kositsin
2004
実際の著者
Vladimir Kravchuk 「New adaptive method of following the tendency and market cycles（傾向と市場のサイクルを追跡する新たな適応方法）」
内容
高速トレンドラインモメンタム（Fast Trend Line Momentum、FTLM）と低速トレンドラインモメンタム（Slow Trend Line Momentum、 SLTM）インディケータは価格変動率を示し、FATLとSATLはモメンタムインディケータと似た方法で計算されます。
FTLM(bar) = FATL(bar) – RFTL(bar)
STLM(bar) = SATL(bar) – RSTL(bar)
ここで
- FATL(bar) - FATLデジタルフィルタ
- RFTL(bar) - RFTLデジタルフィルタ
- SATL(bar) - SATLデジタルフィルタ
- RSTL(bar) - RSTLデジタルフィルタ
FATLおよびRFTLデジタルフィルタの係数
SATLおよびRSTLデジタルフィルタの係数
FTLMの古典的モメンタムインディケータからの主な違いは、終値のかわりにデジタルフィルタで処理された終値が使われることです。その結果として、FTLMは古典的なモメンタムテクニカル指標とは対照的に、滑らかで定期的に見えます。
