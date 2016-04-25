実際の著者

Vladimir Kravchuk 「New adaptive method of following the tendency and market cycles（傾向と市場のサイクルを追跡する新たな適応方法）」

内容

高速トレンドラインモメンタム（Fast Trend Line Momentum、FTLM）と低速トレンドラインモメンタム（Slow Trend Line Momentum、 SLTM）インディケータは価格変動率を示し、FATLとSATLはモメンタムインディケータと似た方法で計算されます。



FTLM(bar) = FATL(bar) – RFTL(bar)

STLM(bar) = SATL(bar) – RSTL(bar)



ここで

FATL(bar) - FATLデジタルフィルタ

RFTL(bar) - RFTLデジタルフィルタ

SATL(bar) - SATLデジタルフィルタ

RSTL(bar) - RSTLデジタルフィルタ





FATLおよびRFTLデジタルフィルタの係数

<

SATLおよびRSTLデジタルフィルタの係数



FTLMの古典的モメンタムインディケータからの主な違いは、終値のかわりにデジタルフィルタで処理された終値が使われることです。その結果として、FTLMは古典的なモメンタムテクニカル指標とは対照的に、滑らかで定期的に見えます。

