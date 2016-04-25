コードベースセクション
Nikolay Kositsin
2004
(31)
実際の著者

Vladimir Kravchuk 「New adaptive method of following the tendency and market cycles（傾向と市場のサイクルを追跡する新たな適応方法）」

内容

高速トレンドラインモメンタム（Fast Trend Line Momentum、FTLM）と低速トレンドラインモメンタム（Slow Trend Line Momentum、 SLTM）インディケータは価格変動率を示し、FATLとSATLはモメンタムインディケータと似た方法で計算されます。

FTLM(bar) = FATL(bar) – RFTL(bar)
STLM(bar) = SATL(bar) – RSTL(bar)

ここで

  • FATL(bar) - FATLデジタルフィルタ
  • RFTL(bar) - RFTLデジタルフィルタ
  • SATL(bar) - SATLデジタルフィルタ
  • RSTL(bar) - RSTLデジタルフィルタ

FATLおよびRFTLデジタルフィルタの係数

<SATLおよびRSTLデジタルフィルタの係数

FTLMの古典的モメンタムインディケータからの主な違いは、終値のかわりにデジタルフィルタで処理された終値が使われることです。その結果として、FTLMは古典的なモメンタムテクニカル指標とは対照的に、滑らかで定期的に見えます。

高速トレンドラインモメンタム（Fast Trend Line Momentum、FTLM）と低速トレンドラインモメンタム（Slow Trend Line Momentum、 SLTM）インディケータ

RSTL RSTL

Reference Slow Trend Line（RSTL）

RFTL RFTL

Reference Fast Trend Line（RFTL）

RBCI RBCI

Range Bound Channel Index（RBCI）デジタルフィルタは、低周波スペクトル成分によって生成された低周波トレンドおよび高周波数スペクトル成分によって生成された高周波ノイズを除去します。

PCCI PCCI

PCCI (Perfect Commodity Channel Index) は、標準偏差を用いて正規化された価格変動の高周波部分です。