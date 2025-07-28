당사 팬 페이지에 가입하십시오
FTLM-STLM - MetaTrader 5용 지표
- Nikolay Kositsin
- 75
-
실제 작성자:
블라디미르 크라브추크
FTLM(빠른 추세선 모멘텀) 및 STLM(느린 추세선 모멘텀) 지표는 FATL 및 SATL의 변화율(하락 또는 상승)을 나타내며 공식을 사용하여 모멘텀 지표와 유사하게 계산됩니다:
FTLM(bar) = FATL(bar) – RFTL(bar)
STLM(bar) = SATL(bar) – RSTL(bar)
여기서
- FATL(bar) - 디지털 FATL 필터;
- RFTL(bar) - 디지털 필터 RFTL;
- SATL(bar) - 디지털 필터 SATL;
- RSTL(bar) - RSTL 디지털 필터.
FATL 및 RFTL 필터 계수
FATL 및 RFTL 필터 계수
FTLM과 기존 모멘텀 기술 도구의 주요 차이점은 계산에 종가가 아닌 필터링 결과로 평활화된 추세선 값을 사용한다는 것입니다. 결과적으로 FTLM은 기존 모멘텀 도구보다 훨씬 부드럽고 규칙적인 함수이므로 예측 가치가 더 높습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/407
