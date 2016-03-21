CodeBaseKategorien
FTLM-STLM - Indikator für den MetaTrader 5

Vladimir Kravchuk
Veröffentlicht:
Nikolay Kositsin
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Urheber:

Vladimir Kravchuk "New Adaptive Method of Following the Tendency and Market Cycles"

Die Fast Trend Line Momentum (FTLM) und Slow Trend Line Momentum (SLTM) Indikatoren zeigen die Geschwindigkeit von Kursveränderungenan, FATL und SATL werden genauso berechnet wie der Momentum Indikator:

FTLM(bar) = FATL(bar) – RFTL(bar)
STLM(bar) = SATL(bar) – RSTL(bar)

wobei:

  • FATL(bar) - FATL digital filter;
  • RFTL(bar) - RFTL digital filter;
  • SATL(bar) - SATL digital filter;
  • RSTL(bar) - RSTL digital filter;

Koeffizienten of FATL and RFTL digital filters

<Koeffizienten of SATL and RSTL digital filters

Der hauptsächliche Unterschied zwischen dem FTLM und dem klassischen Momentum Indikator Ist der folgende: Er verwendet den CLose-Kurs, der von den digitalen Filtern berechnet wurde anstelle des eigentlichen Close-Kurses. Im Ergebnis sehen wir, dass der FTLM wesentlich geglätteter und regelmässiger aussieht, als ein klassischer Momentum Indikator.

Der Fast Trend Line Momentum (FTLM) und der Slow Trend Line Momentum SLTM) Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/407

RSTL RSTL

Reference Slow Trend Line (RSTL).

RFTL RFTL

Reference Fast Trend Line (RFTL).

RBCI RBCI

Der Range Bound Channel Index (RBCI) digitale Filter entfernt tieffrequente Trends die durch tieffrequente Komponenten im Frequenzspektrum erzeugt werden und er entfernt hochfrequentes Hintergrundrauschen welches durch hochfrequente Komponenten im Frequenzspektrum erzeugt wird.

PCCI PCCI

Der PCCI (Perfect Commodity Channel Index) ist ein hochfrequenter Anteil der Preisfluktuation der mit Hilfe der Standardabweichung normalisiert wird.