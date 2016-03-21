und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
FTLM-STLM - Indikator für den MetaTrader 5
Nikolay Kositsin
Urheber:
Vladimir Kravchuk "New Adaptive Method of Following the Tendency and Market Cycles"
Die Fast Trend Line Momentum (FTLM) und Slow Trend Line Momentum (SLTM) Indikatoren zeigen die Geschwindigkeit von Kursveränderungenan, FATL und SATL werden genauso berechnet wie der Momentum Indikator:
FTLM(bar) = FATL(bar) – RFTL(bar)
STLM(bar) = SATL(bar) – RSTL(bar)
wobei:
- FATL(bar) - FATL digital filter;
- RFTL(bar) - RFTL digital filter;
- SATL(bar) - SATL digital filter;
- RSTL(bar) - RSTL digital filter;
Koeffizienten of FATL and RFTL digital filters
<
Koeffizienten of SATL and RSTL digital filters
Der hauptsächliche Unterschied zwischen dem FTLM und dem klassischen Momentum Indikator Ist der folgende: Er verwendet den CLose-Kurs, der von den digitalen Filtern berechnet wurde anstelle des eigentlichen Close-Kurses. Im Ergebnis sehen wir, dass der FTLM wesentlich geglätteter und regelmässiger aussieht, als ein klassischer Momentum Indikator.
