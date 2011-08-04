Реальный автор:

Владимир Кравчук

"Новый адаптивный метод следования за тенденцией и рыночными циклами"

Индикаторы FTLM (Fast Trend Line Momentum) и STLM (Slow Trend Line Momentum) показывают темп изменения (падения или роста) FATL и SATL и вычисляются аналогично индикатору Momentum по формулам:



FTLM(bar) = FATL(bar) – RFTL(bar)

STLM(bar) = SATL(bar) – RSTL(bar)



где:

FATL(bar) - Цифровой фильтр FATL;

RFTL(bar) - Цифровой фильтр RFTL;

SATL(bar) - Цифровой фильтр SATL;

RSTL(bar) - Цифровой фильтр RSTL.

Коэффициенты фильтров FATL и RFTL

Коэффициенты фильтров FATL и RFTL



Главное отличие FTLM от классического технического инструмента Momentum заключается в том, что для его вычисления используются не цены закрытия, а сглаженные в результате фильтрации значения линий тренда. В результате FTLM оказывается значительно более гладкой и регулярной функцией, нежели классический инструмент Momentum, и поэтому имеет большую прогностическую ценность.