FATL - MetaTrader 5용 지표
게시자:
Nikolay Kositsin
- 조회수:
- 114
- 평가:
-
- 게시됨:
이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요
실제 작성자:
블라디미르 크라브추크
FATL(빠른 적응형 추세선) - 디지털 저역 통과 필터 FNF-1을 사용하여 "빠른" 적응형 추세선을 얻습니다.
LLF-1 필터는 고주파 노이즈와 진동 주기가 매우 짧은 시장 주기를 억제하는 데 사용되며, 노이즈로 간주될 수도 있습니다. 이 필터의 매개변수(지연 대역의 차단 주파수 fc 및 감쇠 A)는 EUR/USD 환율의 스펙트럼 추정치를 사용하여 계산했습니다.
저역 통과 필터 FNF-1 및 FNF-2는 지연 대역에서 40dB 이상의 감쇠 A를 제공하며 통과 대역의 입력 이산 종가 시리즈의 진폭과 위상을 절대 왜곡하지 않습니다. 디지털 필터의 이러한 특성은 (단순 이동 평균에 비해) 훨씬 더 나은 노이즈 억제 기능을 제공하므로 "잘못된" 신호가 매수 또는 매도될 확률을 크게 줄일 수 있습니다.
널리 알려진 기술 보조지표 중 FATL과 유사한 것은 없습니다. 이는 이동 평균이 아니라 단기 추세선의 적응 추정치입니다. 이동평균과 달리 FATL은 현재 가격에 대한 위상 지연이 없습니다.
두 번째 버전의 인디케이터 fatl_.mq5에서는 디지털 필터의 계수가 더블 FATLTable[] 배열에 배치됩니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/403
