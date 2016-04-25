実際の著者

Vladimir Kravchuk「New adaptive method of following the tendency and market cycles（傾向と市場のサイクルを追跡する新たな適応方法）」



内容

FATL（Fast Adaptive Trend Line）は低周波デジタルフィルタ（FLF-1）を使って計算されます。



FLF-1フィルタは、ノイズとみなされかねない非常に短いボラティリティ周期の高周波ノイズ抑制と市場サイクルの低減のために必要です。フィルタパラメータ（FCのカットオフ周波数と阻止帯域での減衰）はEUR/USDの為替レートスペクトル推定を使用して計算されました。





FLF-1およびFLF-2低周波数フィルタは、40デシベル未満の阻止帯域における減衰を提供し、通過帯域（帯域幅）における振幅およびエントリ不連続な価格シリーズの位相を絶対に歪曲しません。デジタルフィルタのこれらの特性は（単純移動平均と比較して）著しく改善されたノイズ抑制改善をもたらし、急激に出現する「偽」売買シグナルの確率を減らすことができます。

広く知られている技術的製品の間でFATLの類似体はありません。それは移動「平均」ではありませんが、短期的なトレンドの適応ラインの見積もりです。移動「平均」とは異なり、FATLは現在の価格についてのいかなる位相遅延も持ちません。



