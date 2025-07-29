실제 작성자:

https://www.mql5.com/ru/forum/109556

엔트로피는 시스템의 무질서를 측정하는 척도입니다. 무작위 샘플의 엔트로피를 계산하는 방법 중 하나가 지표에 적용됩니다.



이 지표의 코드 구성에 대해 자세히 설명하지 않고 지표 속성의 관점에서 평가하면이 경우 일반적인 비 정규화 오실레이터가 있으며 이러한 지표의 모든 기계 분석 방법을 적용 할 수 있습니다. 이 인디케이터는 선 형태(엔트로피.mq5)와 멀티컬러 히스토그램 형태(컬러엔트로피.mq5)의 두 가지 버전으로 작성되었습니다.

이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2008.5. 07에 mql4.com의 CodeBase에 게시되었습니다.