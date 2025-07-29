당사 팬 페이지에 가입하십시오
엔트로피는 시스템의 무질서를 측정하는 척도입니다. 무작위 샘플의 엔트로피를 계산하는 방법 중 하나가 지표에 적용됩니다.
이 지표의 코드 구성에 대해 자세히 설명하지 않고 지표 속성의 관점에서 평가하면이 경우 일반적인 비 정규화 오실레이터가 있으며 이러한 지표의 모든 기계 분석 방법을 적용 할 수 있습니다. 이 인디케이터는 선 형태(엔트로피.mq5)와 멀티컬러 히스토그램 형태(컬러엔트로피.mq5)의 두 가지 버전으로 작성되었습니다.
이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2008.5. 07에 mql4.com의 CodeBase에 게시되었습니다.
PCCI(완전 상품 채널 지수)는 표준 편차로 정규화된 환율 변동의 고빈도 구성 요소입니다.Breakeven Line Indicator for MT5
손익분기선 지표는 모든 오픈 포지션을 기준으로 손익분기점을 계산하여 차트에 수평선으로 표시하는 메타트레이더 지표입니다. 또한 총 거래 수, 총 랏 수, 손익분기선까지의 거리를 포인트 및 손익으로 계산합니다. 이 인디케이터는 MT4와 MT5 모두에서 사용할 수 있습니다.
MACD에 겹쳐진 RSI 지표는 현재 가격의 차이를 매우 명확하게 보여줍니다.Negative Volume Index indicator
음의 거래량 지수(NVI)는 MT4, MT5 플랫폼에서 고급 차트 분석을 위한 무료 보조지표입니다. 틱 거래량(MT5에서는 실제 거래량으로 대체 가능)을 기반으로 하며 두 가지 유용한 기능이 추가되었습니다: 멀티 타임프레임(MTF) 작동 지원. 포지티브 거래량 지수를 표시하도록 전환할 수 있습니다.