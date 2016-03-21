CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Entropy - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
1627
Rating:
(24)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Urheber:

https://www.mql5.com/ru/forum/109556

Die Entropie ist ein Maß für die Störung des Systems. Die Entropie wird mit der Methode Maximum Entropy Method berechnet.

Wenn wir versuchen, diesen Indikator nach seinen indikativen Attributen zu bewerten, ohne viel auf den Programmcode zu achten, werden wir feststellen, dass es sich um einen gewöhnlichen und nicht normalisierten Oszillator handelt, auf welchen alle gängigen technischen Analysemethoden angewendet werden können. Delikato wird in zwei Varianten dargestellt - als eine Linie (Entropy.mq5) Und als ein mehr farbliches Histogramm (ColorEntropy.mq5).

Dieser Indikator wurden zunächst in MQL4 implementiert und anschließend in Code Base at mql4.com am 05.07.2008 publiziert.

Entropy and ColorEntropy

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/397

BrainTrend2Stop BrainTrend2Stop

BrainTrend2Stop Ist ein Indikator für die Trendumkehr. Er wird mit Stop-Linien dargestellt. Wenn der Preis die Stoplinie durchschneidet ist dieses ein Hinweis auf eine Trendumkehr und es an der Zeit ist, eine vorher eingegangene Position zu schließen.

BrainTrend2Sig BrainTrend2Sig

BrainTrend2Sig Ist ein Indikator für den Trend im Markt, wobei die Kerzen je nach Trendrichtung farblich markiert werden.

ColorMACD ColorMACD

Farblich markiertes MACD Histogramm mit einer Signallinie, die ihre Farbe je nach Trendrichtung wechselt.

Keltner Channel Keltner Channel

Der Keltner Channel ist eine auf der Volatilität basierende Hüllkurve, die oberhalb und unterhalb eines exponentiellen gleitenden Durchschnitt angezeigt wird.