https://www.mql5.com/ru/forum/109556

Die Entropie ist ein Maß für die Störung des Systems. Die Entropie wird mit der Methode Maximum Entropy Method berechnet.



Wenn wir versuchen, diesen Indikator nach seinen indikativen Attributen zu bewerten, ohne viel auf den Programmcode zu achten, werden wir feststellen, dass es sich um einen gewöhnlichen und nicht normalisierten Oszillator handelt, auf welchen alle gängigen technischen Analysemethoden angewendet werden können. Delikato wird in zwei Varianten dargestellt - als eine Linie (Entropy.mq5) Und als ein mehr farbliches Histogramm (ColorEntropy.mq5).

Dieser Indikator wurden zunächst in MQL4 implementiert und anschließend in Code Base at mql4.com am 05.07.2008 publiziert.



