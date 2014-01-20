请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
原作者:
https://www.mql5.com/ru/forum/109556
如果我们试图根据其指示的属性而不用太多关注它的代码来评价它，我们会发现，它是一个普通的非标准化振荡器并且可以将所有适当的技术分析方法应用于它。该指标的展现有两种方式 - 作为线 (Entropy.mq5) 和作为彩色直方图 (ColorEntropy.mq5).
这个指标起初于2008年7月5日使用MQL4实现并发布到mql4.com上的代码基地.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/397
