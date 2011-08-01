Реальный автор:

https://www.mql5.com/ru/forum/109556

Энтропия - мера беспорядка системы. В индикаторе применен один из способов расчета энтропии случайной выборки.



Если не вдаваться в подробности построения кода этого индикатора, а оценить его с точки зрения его индикативных свойств, то в данном случае перед нами обычный ненормированный осциллятор, к которому можно применять все методы теханализа подобных индикаторов. Индикатор был написан в двух вариантах - в виде линии (Entropy.mq5) и в виде многоцветной гистограммы (ColorEntropy.mq5).

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 5.07.2008.