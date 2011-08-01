Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Entropy - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 4539
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
https://www.mql5.com/ru/forum/109556
Энтропия - мера беспорядка системы. В индикаторе применен один из способов расчета энтропии случайной выборки.
Если не вдаваться в подробности построения кода этого индикатора, а оценить его с точки зрения его индикативных свойств, то в данном случае перед нами обычный ненормированный осциллятор, к которому можно применять все методы теханализа подобных индикаторов. Индикатор был написан в двух вариантах - в виде линии (Entropy.mq5) и в виде многоцветной гистограммы (ColorEntropy.mq5).
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 5.07.2008.
Канал Дончиана (Donchian Channel) - индикатор волатильности, основанный на вычислении текущего ценового диапазона при помощи использования недавних наибольших и наименьших цен.Support and Resistance
Индикатор уровней поддержки и сопротивления на основе индикатора Fractals.
Мезаадаптивная скользящая средняя MAMA (MESA Adaptive Moving Average).ZerolagStochs
Аналог Стохастического осциллятора с минимальным лагом.