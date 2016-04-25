コードベースセクション
Entropy - MetaTrader 5のためのインディケータ

エントロピーとは、システムの秩序の乱れの指標です。エントロピー最大エントロピー法で計算されます。

そのコードに注意を払わずにその属性に応じて評価しようとすると、それが普通の正規されていないオシレータであることがわかり、すべての適切な技術的な分析方法への適用がも可能です。 インディケータは、ライン（Entropy.mq5）と複色ヒストグラム（ColorEntropy.mq5）の2つのバリアントとして発表されました。

このインディケータは初めにMQL4で実装されmql4.comでのコードベースで2008年7月5日に公開されました。

Entropy と ColorEntropy

BrainTrend2Stop BrainTrend2Stop

BrainTrend2Stopxはストップラインで表示されるトレンド反転検出インディケータです。ラインの交点は、トレンド反転と以前に開いたポジションを決済する時間を示しています。

BrainTrend2Sig BrainTrend2Sig

BrainTrend2Sigは、トレンドの方向に応じてローソク足に色を割り当てる市場動向のインディケータです。

ColorMACD ColorMACD

トレンド方向に応じて色が変化するシグナルラインで着色されたMACDヒストグラム。

ケルトナーチャンネル ケルトナーチャンネル

ケルトナーチャンネルは、指数移動平均線の上下で設定されたボラティリティベースのエンベロープです。