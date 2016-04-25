無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Entropy - MetaTrader 5のためのインディケータ
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
エントロピーとは、システムの秩序の乱れの指標です。エントロピーは最大エントロピー法で計算されます。
そのコードに注意を払わずにその属性に応じて評価しようとすると、それが普通の正規されていないオシレータであることがわかり、すべての適切な技術的な分析方法への適用がも可能です。 インディケータは、ライン（Entropy.mq5）と複色ヒストグラム（ColorEntropy.mq5）の2つのバリアントとして発表されました。
このインディケータは初めにMQL4で実装されmql4.comでのコードベースで2008年7月5日に公開されました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/397
