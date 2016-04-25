BrainTrend2Stopxはストップラインで表示されるトレンド反転検出インディケータです。ラインの交点は、トレンド反転と以前に開いたポジションを決済する時間を示しています。

BrainTrend2Sigは、トレンドの方向に応じてローソク足に色を割り当てる市場動向のインディケータです。