브레인트렌드2시그 - MetaTrader 5용 지표
- 121
브레인트렌드2시그는 시장에서 활성화된 추세 추세를 나타내는 지표로, 추세 방향에 따라 캔들에 색상을 지정합니다.
시장이 하락 추세에 있는 한 모든 캔들은 빨간색으로 표시됩니다. 추세가 상승 추세로 바뀌면 그 다음 캔들스틱은 파란색으로 표시됩니다.
브레인트렌드2 알고리즘은 ATR 및 스토캐스틱 오실레이터 인디케이터의 정보 처리를 기반으로 합니다. 이 인디케이터에서는 제어할 수 있는 모든 알고리즘 변수를 인디케이터의 입력 파라미터로 가져왔으므로 이제 기본 설정뿐만 아니라 사용할 수 있습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/395
돈치안 얼티밋 메타트레이더 보조지표 - 여러 기능이 추가된 클래식 돈치안 채널 보조지표입니다:Dots Indi MT5
도트(메타트레이더 보조지표)는 TrendLaboratory의 2006년 지표를 기반으로 합니다. 메인 차트에 점을 배치하여 현재 추세 방향을 표시합니다. 파란색 점은 강세 추세를, 빨간색 점은 약세 추세를 나타냅니다. 이 지표는 표준 메타트레이더 지표에 의존하지 않지만 iMA()(이동평균)를 호출하여 사용된 입력 가격 유형(종가, 시가, 고가, 저가, 일반 등)에 따라 가격 값을 구합니다. 계산은 가격 변동 각도의 코사인을 기반으로 합니다. 트레이더는 여러 입력 매개변수를 수정할 수 있습니다. 이 인디케이터는 MT4 및 MT5 버전의 플랫폼에서 모두 사용할 수 있습니다.
브레인트렌드2스톱은 추세 정지 지표로, 정지선으로 표시되며 교차점은 현재 시장 추세의 변화와 이전에 오픈한 거래를 종료해야 함을 의미합니다.거래 신호 모듈, 브레인트렌드2 보조지표 기반
매수 신호의 조건은 라임 컬러의 캔들이 형성되는 것이고, 매도 신호의 조건은 마젠타 컬러의 캔들입니다.