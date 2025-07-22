브레인트렌드2시그는 시장에서 활성화된 추세 추세를 나타내는 지표로, 추세 방향에 따라 캔들에 색상을 지정합니다.

시장이 하락 추세에 있는 한 모든 캔들은 빨간색으로 표시됩니다. 추세가 상승 추세로 바뀌면 그 다음 캔들스틱은 파란색으로 표시됩니다.

브레인트렌드2 알고리즘은 ATR 및 스토캐스틱 오실레이터 인디케이터의 정보 처리를 기반으로 합니다. 이 인디케이터에서는 제어할 수 있는 모든 알고리즘 변수를 인디케이터의 입력 파라미터로 가져왔으므로 이제 기본 설정뿐만 아니라 사용할 수 있습니다.