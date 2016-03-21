BrainTrend2Sig Ist ein Indikator für den Trend im Markt, wobei die Kerzen je nach Trendrichtung farblich markiert werden.

While there is a downward trend on the market, all candlesticks are colored in red. Und wenn der Trend aufwärts gerichtet ist werden alle nachfolgenden Kerzen in blau dargestellt.

Der Algorithmus BrainTrend2Sig basiert auf den ATR und dem Stochastic Oscillator Indikatoren. Alle Variablen aller Algorithmen sind in diesem Indikator als Eingabeparameter zusammengefasst, Somit können hier nicht nur die Standardeinstellungen verwendet werden.



