BrainTrend2Sig

BrainTrend2Sigは、トレンドの方向に応じてローソク足に色を割り当てる市場動向のインディケータです。

市場での下降トレンドがあると、すべてのローソク足は赤で着色されています。トレンドが上向きであるとすぐに、すべての後続のローソク足は青で着色されます。

BrainTrend2SigのアルゴリズムはATRとストキャスティックオシレータインディケータの情報処理に基づいています。このインディケータでは、入力パラメータで制御することができるすべてのアルゴリズムの変数を抽出し、デフォルトの設定外で使用できるようになりました。




