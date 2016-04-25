コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

BrainTrend2Sig - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
内容  

BrainTrend2Sigは、トレンドの方向に応じてローソク足に色を割り当てる市場動向のインディケータです。

市場での下降トレンドがあると、すべてのローソク足は赤で着色されています。トレンドが上向きであるとすぐに、すべての後続のローソク足は青で着色されます。

BrainTrend2SigのアルゴリズムはATRストキャスティックオシレータインディケータの情報処理に基づいています。このインディケータでは、入力パラメータで制御することができるすべてのアルゴリズムの変数を抽出し、デフォルトの設定外で使用できるようになりました。<

BrainTrend2Sig

BrainTrend2 BrainTrend2

BrainTrend2は、トレンドの方向に応じてローソク足に色を割り当てる市場動向のインディケータです。

BrainTrend1Stop BrainTrend1Stop

BrainTrend1Stopはトレンド反転インディケータです。

BrainTrend2Stop BrainTrend2Stop

BrainTrend2Stopxはストップラインで表示されるトレンド反転検出インディケータです。ラインの交点は、トレンド反転と以前に開いたポジションを決済する時間を示しています。

Entropy Entropy

価格変更のエントロピーのパワーを実証するインディケータです。