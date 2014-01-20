请观看如何免费下载自动交易
BrainTrend2Sig是根据趋势方向分配颜色到K线的市场趋势指标。
当市场呈下降趋势时，所有的K线都染成红色。一旦趋势向上，所有后续K线则是蓝色。
BrainTrend2Sig 算法基于对ATR和Stochastic Oscillator指标信息的处理. 在这个指标中我提取所有可以控制的算法变量到指标的输入参数，因此它现在除了默认设置也可按自定义设置被使用。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/395
BrainTrend2
BrainTrend2是根据趋势方向分配颜色到K线的市场趋势指标。BrainTrend1Stop
BrainTrend1Stop是一个趋势反转指标。
BrainTrend2Stop
BrainTrend2Stop是一个趋势反转探测指标，它显示为止损线。线的穿越意味趋势反转和关闭以前建立的仓位的时机。Entropy
展示价格变化力量的指标--熵。