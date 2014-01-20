BrainTrend2Sig是根据趋势方向分配颜色到K线的市场趋势指标。

当市场呈下降趋势时，所有的K线都染成红色。一旦趋势向上，所有后续K线则是蓝色。

BrainTrend2Sig 算法基于对ATR和Stochastic Oscillator指标信息的处理. 在这个指标中我提取所有可以控制的算法变量到指标的输入参数，因此它现在除了默认设置也可按自定义设置被使用。



