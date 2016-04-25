無料でロボットをダウンロードする方法を見る
BrainTrend1 - MetaTrader 5のためのインディケータ
BrainTrend1は市場の方向のインディケータです。
トレンドの方向が色で示されます。上昇トレンドでの価格変更または価格が上昇トレンドにある場合は、ローソク足は青に着色されます。下降トレンドでの価格変更または価格が下降トレンドにある場合は、ローソク足は赤に着色されます。価格がその方向を変更するかトレンドが不安定の場合は、ローソク足は着色されていません。
BrainTrend1は任意の時間枠で使用できます。そのアルゴリズムはATRとストキャスティックオシレータインディケータに基づいています。このバージョンでは、すべてのアルゴリズム変数の値はインディケータの入力パラメータとして設計されているので、カスタム設定で使用されます。
