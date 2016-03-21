BrainTrend1 Ist ein Indikator der die Richtung des Marktes bestimmt.



Die Trendrichtung wird mit Hilfe von Farben dargestellt. Solange sich der Markt in einem steigenden Trend befindet, werden die Kerzen blau dargestellt. Wenn der Markt sich in einem Abwärtstrend befindet, dann werden die Kerzen rot dargestellt. In dem Moment, wo der Kurs seine Richtung ändert oder ein unstabiler Trend vorliegt, werden die Kerzen nicht farblich markiert.



BrainTrend1 Kann in jedem Timeframe benutzt werden. Der Algorithmus basiert auf den ATR und dem Stochastic Oscillator Indikatoren. In dieser Version werden alle Eingabeparameter aller Algorithmen zusammengefasst daher kann hier alles benutzerdefinierte eingestellt werden.



