BrainTrend1 Ist ein Indikator der die Richtung des Marktes bestimmt.
Die Trendrichtung wird mit Hilfe von Farben dargestellt. Solange sich der Markt in einem steigenden Trend befindet, werden die Kerzen blau dargestellt. Wenn der Markt sich in einem Abwärtstrend befindet, dann werden die Kerzen rot dargestellt. In dem Moment, wo der Kurs seine Richtung ändert oder ein unstabiler Trend vorliegt, werden die Kerzen nicht farblich markiert.
BrainTrend1 Kann in jedem Timeframe benutzt werden. Der Algorithmus basiert auf den ATR und dem Stochastic Oscillator Indikatoren. In dieser Version werden alle Eingabeparameter aller Algorithmen zusammengefasst daher kann hier alles benutzerdefinierte eingestellt werden.
Die 2pbIdeal1MA.mq5 und 2pbIdeal3MA.mq5 Indikatoren, sind gleitende Durchschnitte mit einem Glättungsalgorithmus der von Neutron entwickelt wurde.Aroon Oscillator
Der Aroon Indikator kann Kursbewegungen vom einem sich in einem Trend befindenden Markt hin zu einem sich seitwärts verändernden Markt prognostizieren.
BrainTrend1Sig ist ein Indikator für das Öffnen und Schließen von Positionen Er erkennt Trendwechsel, wenn ein Kurs extreme Werte erreicht.BrainTrend1Stop
BrainTrend1Stop Ist ein Indikator für die Trendumkehr.