투샤르 찬데

아룬은 산스크리트어로 일출의 이른 빛 또는 낮과 밤의 변화를 의미합니다. 아룬오실레이터 지표는 추세장세에서 횡보장세로의 가격 변화를 예측할 수 있습니다.



아룬오실레이터 지표는 다음 공식을 사용하여 계산할 수 있습니다:

Aroon Oscillator = Медвежий индикатор - Бычий индикатор



여기서:



강세 지표 = [(N 기간 - 최고 최고치에서 N 기간 / N 기간] * 100

약세 지표 = [(N 기간 - 최저 최저치에서 N 기간) / N 기간] * 100



아룬오실레이터 지표를 분석할 때 주의해야 할 세 가지 신호가 있습니다.