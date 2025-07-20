당사 팬 페이지에 가입하십시오
아룬 오실레이터 - MetaTrader 5용 지표
- Nikolay Kositsin
- 80
실제 작성자:
투샤르 찬데
아룬은 산스크리트어로 일출의 이른 빛 또는 낮과 밤의 변화를 의미합니다. 아룬오실레이터 지표는 추세장세에서 횡보장세로의 가격 변화를 예측할 수 있습니다.
아룬오실레이터 지표는 다음 공식을 사용하여 계산할 수 있습니다:
Aroon Oscillator = Медвежий индикатор - Бычий индикатор
여기서:
강세 지표 = [(N 기간 - 최고 최고치에서 N 기간 / N 기간] * 100
약세 지표 = [(N 기간 - 최저 최저치에서 N 기간) / N 기간] * 100
아룬오실레이터 지표를 분석할 때 주의해야 할 세 가지 신호가 있습니다.
- 이는 -100과 +100의 극단값에 도달하고 있으며, 이는 강한 하락 또는 상승 추세를 나타냅니다.
- 아룬 상승 = +50, 아룬 하락 = -50 레벨이 각각 상승 또는 하락 방향으로 나뉘면 추세가 시작되었음을 나타냅니다.
- 오실레이터의 위치가 아룬 업 = +50과 아룬 다운 = -50 사이에 있으면 추세가 약하거나 없음을 나타냅니다.
투샤르 첸데의 아룬 인디케이터는 트레이더와 투자자가 장기 추세가 끝나는지 아니면 다른 움직임을 앞두고 잠시 멈추는 것인지 판단하는 데 도움이 됩니다.Fisher Indicator MT5
피셔 메타트레이더 인디케이터 - 추세의 방향과 강도를 감지하고 추세 변화에 대한 신호를 보내는 매우 간단한 히스토그램 인디케이터입니다. 이 지표는 코드에 표준 MT4/MT5 지표를 사용하지 않습니다. 피셔는 이전 기간의 최대 및 최소 가격 수준을 기반으로 현재 가격과 최대/최소 가격 간의 관계에 몇 가지 고급 수학 계산을 적용하여 계산합니다. 이 인디케이터는 MT4와 MT5 모두에서 사용할 수 있습니다. 이 인디케이터는 "다시 칠하기" 인디케이터로, 새 막대가 나타나면 이전 막대를 다시 계산합니다.
트렌드 방향 표시기 BrainTrend1.Flexible Momentum for MT5
유연한 모멘텀(메타 트레이더 지표) - 주어진 기간(초 단위) 동안 환율 변화를 계산하고 그 결과를 플랫폼의 기본 차트 창에 포인트와 백분율로 표시합니다. 포인트 및 백분율의 최대 모멘텀에 대한 임계값을 기반으로 고도로 사용자 지정 가능한 알림을 제공합니다. 이 인디케이터는 틱 기록을 사용하여 모멘텀을 계산하기 때문에 MT5에서만 작동합니다.