AMkA - Indikator für den MetaTrader 5
Urheber:
Perry Kaufman
Perry Kaufman's adaptiver gleitende Durchschnitt mit indicativen (Signal)punkten Basiert auf der standard mean-square deviation (Standard Mittleren Quadratische Abweichung) .
Die Interpretation der Signalpunkte ist wie folgt. Wenn der Markt sich seitwärts bewegt, verhält sich der AMA Indikator horizontal und es gibt keine Signalpunkte. Wenn sich ein Trend bildet und die mittlere quadratische Abweichung überschritten wird, erscheint ein Punkt in einer bestimmten Farbe. Dieser Punkt ist ein Signal für das Öffnen oder Schließen einer Position.
Die folgende Gleichung gilt als ein Kriterium für die Bestimmung der Position eines Signalpunktes:
AMA-AMA0 > StDev(AMA-AMA0,periodAMA)*dK
wobei:
- AMA-AMA0 - АМА letzte Ausdehnung;
- StDev(AMA - AMA0, periodAMA) - Indikator Erweiterungen' Standardabweichung für eine Periode;
- dK - Externer Parameter.
Eine Bibliothek um mit Dateien auf Basis der win API zu arbeiten. Ohne Standort Beschränkungen.Ergodic DTI-Oscillator Blau_Ergodic_DTI
Der Ergodic DTI-Oscillator (Directional Trend Index) von William Blau.
Der Aroon Indikator von Tushar Chande zeigt an, ob ein Langzeittrend weiterhin Bestand hat oder ob er lediglich eine kurze Pause einlegt bevor er weiter seinen Trend fortsetzt.Aroon Oscillator
Der Aroon Indikator kann Kursbewegungen vom einem sich in einem Trend befindenden Markt hin zu einem sich seitwärts verändernden Markt prognostizieren.