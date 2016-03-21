Urheber:

Perry Kaufman

Perry Kaufman's adaptiver gleitende Durchschnitt mit indicativen (Signal)punkten Basiert auf der standard mean-square deviation (Standard Mittleren Quadratische Abweichung) .

Die Interpretation der Signalpunkte ist wie folgt. Wenn der Markt sich seitwärts bewegt, verhält sich der AMA Indikator horizontal und es gibt keine Signalpunkte. Wenn sich ein Trend bildet und die mittlere quadratische Abweichung überschritten wird, erscheint ein Punkt in einer bestimmten Farbe. Dieser Punkt ist ein Signal für das Öffnen oder Schließen einer Position.

Die folgende Gleichung gilt als ein Kriterium für die Bestimmung der Position eines Signalpunktes:

AMA-AMA0 > StDev(AMA-AMA0,periodAMA)*dK



wobei: