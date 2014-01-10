El Asistente MQL5 permite crear EAs listos para usar basados en clases de la Librería Estándar entregadas junto con el terminal de cliente (para los detalles véase Creación de EAS listos para usar del asistente MQL5). Permite comprobar rápidamente tus ideas de trade, y todo lo que necesitas es crear tu propia clase de señales de trading. La estructura de esta clase y ejemplos pueden encontrarse en el artículo Asistente MQL5: Cómo Crear un Módulo de Trading.

La idea genérica es la siguiente: la clase de señales de trading se deriva de CExpertSignal, seguidamente, es necesario reemplazar los métodos virtuales LongCondition() y ShortCondition() por sus propios métodos.

Hay un libro "Estrategias de los mejores traders" (en ruso), donde se consideran muchas estrategias de trading, y nos centraremos en los patrones de velas de reversión, confirmados por los osciladores estocástico, RSI , CCI y MFI.



La mejor manera es crear la clase separada, derivada de CExpertSignal para el control de la formación de patrones de vela. Para la confirmación de las señales de trade, generados por los patrones de vela, es suficiente escribir la clase, derivada del CCandlePattern y añadir las características necesarias (por ejemplo, confirmación de osciladores).

Aquí vamos a considerar a las señales, basadas en velas de reversión "Bullish/Bearish Meeting Lines", confirmadas por el indicador Estocástico . El módulo de señales de trade se basa en la clase CCandlePattern , es un simple ejemplo de su uso para creación de señales de trade con los patrones de velas.

1. Patrones de velas de reversión "Meeting Lines"



1.1. Bullish Meeting Lines (Lineas Alcistas Encontradas)

El patrón consiste en dos velas (bajista y alcista) con precios de cierre iguales (o muy cercanos). El cuerpo de las dos velas debe ser mayor que la longitud media del cuerpo.

El patrón de "Bullish Meeting Lines" indica la reversión de una tendencia a la baja.







Figura 1. Patrones "Bullish Meeting Lines"



El reconocimiento del patrón de "Bullish Meeting Lines" se implementa en el método CheckPatternCheckPatternBullishMeetingLines() de la clase CCandlePattern:

bool CCandlePattern::CheckPatternBullishMeetingLines() { if ((Open( 2 )-Close( 2 )>AvgBody( 1 )) && ((Close( 1 )-Open( 1 ))>AvgBody( 1 )) && ( MathAbs (Close( 1 )-Close( 2 ))< 0.1 *AvgBody( 1 ))) return ( true ); return ( false ); }

El método CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_BULLISH_MEETING_LINES) de la clase CCandlePattern se utiliza para comprobar la formación del patrón de velas "Bullish Meeting Lines".

1.1. Bearish Meeting Lines (lineas bajistas encontradas)

El patrón consiste en dos velas (alcista y bajista) con precios de cierre (o muy cercano) iguales. El cuerpo de las dos velas debe ser mayor que la longitud media del cuerpo.

El patrón de "Bearish Meeting Lines" indica la reversión de una tendencia a la baja.





Figura 2. Patrón "Bearish Meeting Lines"



El reconocimiento del patrón de "Bearish Meeting Lines" se implementa en el método CheckPatternBearishMeetingLines() de la clase CCandlePattern:

bool CCandlePattern::CheckPatternBearishMeetingLines() { if ((Close( 2 )-Open( 2 )>AvgBody( 1 )) && ((Open( 1 )-Close( 1 ))>AvgBody( 1 )) && ( MathAbs (Close( 1 )-Close( 2 ))< 0.1 *AvgBody( 1 ))) return ( true ); return ( false ); }

El método CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_BEARISH_MEETING_LINES) de la clase CCandlePattern se utiliza para comprobar la formación del patrón de candelabro "Bearish Meeting Lines".

2. Señales de trade, confirmadas por el indicador Estocástico



Las señales de trading para la apertura de posiciones largas o cortas deben ser confirmadas por el oscilador Estocástico. La línea de señal %D debe ser mayor/menor y entonces corresponde un nivel crítico (30 o 70).

El cierre de posiciones abiertas depende de los valores del indicador de %D. Se puede hacer en 2 casos:



Si la linea %D ha alcanzado un nivel crítico opuesto (80 para la posición larga y 20 para la posición corta) Si no está confirmada la señal de reversión (cuando la linea %D alcanza los siguientes niveles: 20 para la posición larga y 80 para la posición corta)





Fig. 3. Patrón "Bearish Meeting Lines", confirmado por el indicador Estocástico



int CML_Stoch::LongCondition() - comprueba las condiciones para abrir posición larga (regresa de 80) y el cierre de la posición corta (regresa de 40);



int CML_Stoch::ShortCondition() - comprueba las condiciones para abrir posición corta (regresa de 80) y el cierre de la posición larga (regresa de 40).

2.1. Apertura de posición larga/cierre de posición corta

La formación depatrones "Bullish Meeting Lines" debe ser confirmada por el indicador Estocástico : StochSignal(1)<30 (el valor de la línea de señal del indicador Estocástico de la última barra completa debe ser menos de 30). La posición corta debe estar cerrada si la línea de señal del indicador Estocástico ha cruzado hacia arriba los niveles 20 u 80.

int CML_Stoch::LongCondition() { int result= 0 ; int idx =StartIndex(); if (CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_BULLISH_MEETING_LINES) && (StochSignal( 1 )< 30 )) result= 80 ; if ((((StochSignal( 1 )> 20 ) && (StochSignal( 2 )< 20 )) || ((StochSignal( 1 )> 80 ) && (StochSignal( 2 )< 80 )))) result= 40 ; return (result); }

2.2. Apertura de corta/cierre de posición larga

La formación del patrón "Bearish Meeting Lines" debe ser confirmado por el indicador Estocástico : StochSignal(1)>70 (el valor de la línea de señal del indicador Estocástico de la última barra completa debe ser mayor de 70). La posición larga debe estar cerrada si la línea de señal del indicador Estocástico ha cruzado hacia abajo los niveles 80 o 20.

int CML_Stoch::ShortCondition() { int result= 0 ; int idx =StartIndex(); if (CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_BEARISH_MEETING_LINES) && (StochSignal( 1 )> 70 )) result= 80 ; if ((((StochSignal( 1 )< 80 ) && (StochSignal( 2 )> 80 )) || ((StochSignal( 1 )< 20 ) && (StochSignal( 2 )> 20 )))) result= 40 ; return (result); }

2.3. Creación del EA utilizando el Asistente MQL5

Para usar la clase CML_Stoch no incluida en las clases de la Librería Estándar, es necesario descargar el archivo acml_stoch.mqh (ver anexos) y guardarlo en client_terminal_data\folder\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals. Lo mismo debe hacerse con el archivo candlepatterns.mqh. Usarlo en el asistente MQL5 después de reiniciar el MetaEditor.



Para crear un EA lanzar el Asistente MQL5:







Fig. 4. Creación del EA utilizando el Asistente MQL5

Vamos a especificar el nombre del EA:







Fig. 5. Propiedades generales del EA

Después de esto tenemos que seleccionar los módulos de señales de trade utilizadas.





Fig. 6. Propiedades de la señal del EA

En nuestro caso utilizamos sólo un módulo de señales de trade.



Añadiendo el módulo "Señales basadas en Bullish/Bearish Meeting Lines confirmadas por Estocástico" de las señales de trading:







Fig. 7. Propiedades de la señal del EA

Módulo de señales de trade añadido:







Fig. 8. Propiedades de la señal del EA

Puedes seleccionar cualquiera de las propiedades de trailing, pero usaremos "Trailing Stop no utilizado":







Fig. 9. Propiedades de trailing del EA



En cuanto a las propiedades del money management, vamos a usar "Trading con volumen de trade fijo":







Fig. 10. Propiedades de money management del EA



Pulsando el botón "Finish", obtendremos el código del EA generado, situado en Expert_AML_Stoch.mq5, se guardará en terminal_data_folder\MQL5\Experts\.

Los parámetros de entrada por defecto del EA generado:

input int Signal_ThresholdOpen = 10 ; input int Signal_ThresholdClose = 10 ; input double Signal_PriceLevel = 0.0 ; input double Signal_StopLevel = 50.0 ; input double Signal_TakeLevel = 50.0 ;

debe ser reemplazado por:



input int Signal_ThresholdOpen = 40 ; input int Signal_ThresholdClose = 20 ; input double Signal_PriceLevel = 0.0 ; input double Signal_StopLevel = 0.0 ; input double Signal_TakeLevel = 0.0 ;

Los parámetros de entrada Signal_ThresholdOpen/Signal_ThresholdClose permiten especificar los niveles de umbral para abrir y cerrar posiciones.

En el código de los métodos LongCondition() y ShortCondition() de las clases de señales de trade hemos especificado los valores fijos del umbral:

Abrir posición: 80;

Cerrar posición: 40.



El EA, generado por el Asistente MQL5 abre y cierra posiciones utilizando los "votos" de los módulos de señales de trade. También se utiliza el voto del módulo principal (como el envase, consta de todos los módulos añadidos), pero sus métodos LongCondition() y ShortCondition() siempre devuelven 0.

Los votos resultados del módulo principal también se utilizan en el promedio de "votos". En nuestro caso tenemos: módulo principal + 1 módulo de señales de trade, así que tenemos que tener en cuenta este hecho cuando ajustemos los valores de umbral. Debido a este hecho se deben establecer el ThresholdOpen y ThresholdClose como 40 =(0+80)/2 y 20 =(0+40)/2.

Los valores de los parámetros de entrada Signal_StopLevel y Signal_TakeLevel se establece en 0, significa que el cierre de las posiciones se hará sólo cuando las condiciones de cierre sean ciertas.

2.4. Resultados de backtesting del histórico



Consideramos backtesting del EA de los datos del historial (EURUSD H1, pruebas de período: 2005.01.01-2010.03.16, PeriodK = 6, PeriodD = 3, PeriodSlow = 36, MA_period = 3).

En la creación de EA utilizamos el volumen fijo (Trading fija muchos, 0.1), el algoritmo Trailing Stop no se utiliza (Trailing no utilizado).





Fig. 11. Probando los resultados del EA, basado en Bullish/Bearish Meeting Lines + Estocástico"

Puede encontrar el mejor conjunto de parámetros de entrada utilizando el Probador de estrategias del terminal de cliente MetaTrader 5.

El código del EA, creado por el Asistente MQL5 se adjunta en expert_aml_stoch.mq5.