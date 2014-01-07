Moving Average Convergence/Divergence (MACD, Convergencia/Divergencia del Promedio Móvil) es un indicador dinámico seguidor de tendencia. Indica la correlación entre dos Medias Móviles de un precio.

El indicador técnico Moving Average Convergence/Divergence (MACD) es la diferencia entre una media móvil exponencial (EMA) de 26 períodos y otra media móvil exponencial (EMA) de 12 períodos. Con el objetivo de mostrar claramente las oportunidades de compra y venta, en el gráfico del MACD se dibuja una media móvil de 9 períodos del indicador que se llama "línea de señal".



MACD es efectivo en los mercados en tendencia. Las tres formas más extendidas de utilizar MACD son: cruces, condiciones de sobrecompra/sobreventa y divergencias.



Cruces. Una de las reglas básicas de este indicador es vender cuando el MACD cae por debajo de su línea de señal. Del mismo modo, cuando el MACD se eleva por encima de su línea de señal entonces se produce una señal de compra. También está muy extendido el comprar o vender cuando el MACD pasa por encima o por debajo de la línea cero, respectivamente. Condiciones de sobrecompra/sobreventa. El MACD es también útil como indicador de sobrecompra/sobreventa. Cuando la media móvil corta se aleja considerablemente de la media móvil larga (es decir, el MACD crece), es probable que el precio se esté cotizado por encima de su valor real, y por tanto vuelva pronto a moverse en unos niveles más realistas. Divergencias. Cuando se forma una divergencia entre el MACD y el precio es posible que la tendencia actual esté cerca de su fin. Cuando el MACD alcanza nuevos máximos que el precio no logra alcanzar se produce una divergencia alcista; las divergencias bajistas suceden cuando el MACD consigue nuevos mínimos pero el precio no llega a esos mínimos. Estas divergencias son más significativas si se forman en niveles de sobrecompra/sobreventa.

Indicador MACD



Cálculo:



MACD se calcula restando la media móvil exponencial de 26 períodos de la media móvil exponencial de 12 períodos. A continuación se puntea una media móvil simple de 9 períodos del MACD (la línea de señal) sobre el gráfico del MACD.



MACD = EMA(CLOSE, 12) - EMA(CLOSE, 26)

SIGNAL = SMA(MACD, 9)



donde:

