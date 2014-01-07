El indicador técnico Ichimoku Kinko Hyo define la tendencia del mercado, los niveles de soporte y resistencia, y genera señales de compraventa.



Este indicador funciona mejor en los gráficos de días y semanas. Para determinar la dimensión de los parámetros se utilizan cuatro intervalos de tiempo de diferente duración. Las líneas individuales de este indicador se basan en estos intervalos:



Tenkan-sen muestra el valor medio del precio durante el primer intervalo de tiempo, se define como la suma del máximo y el mínimo durante este tiempo, dividido por dos;

Kijun-sen muestra el valor medio del precio durante el segundo intervalo de tiempo;

Senkou Span A muestra la mitad de la distancia entre las dos líneas anteriores, desplazada hacia adelante por el valor del segundo intervalo de tiempo;

Senkou Span B muestra el valor medio del precio durante el tercer intervalo de tiempo, desplazada hacia adelante por el valor del segundo intervalo de tiempo.

Chikou Span muestra el precio de cierre de la vela actual desplazada hacia atrás por el valor del segundo intervalo de tiempo. La distancia entre las líneas Senkou se pinta de otro color y se llama "nube". Si el precio está entre estas líneas, se considera que el mercado no tiene tendencia, y entonces los bordes de la nube forman los niveles de soporte y resistencia.



Si el precio se encuentra por encima de la nube, su línea superior forma el primer nivel de soporte, y la segunda línea forma el segundo nivel de soporte;

Si el precio se encuentra por debajo de la nube, la línea inferior forma el primer nivel de resistencia, y la superior forma el segundo nivel;

Si la línea Chikou Span cruza el gráfico del precio de abajo hacia arriba, se trata de una señal de compra. Si la cruza de arriba hacia abajo, es una señal de venta.

Kijun-sen indica el movimiento del mercado. Si el precio es más alto que este indicador, probablemente los precios continuarán subiendo. Cuando el precio cruza esta línea, es posible que se produzca un cambio en la tendencia. Kijun-sen también sirve para leer señales. La señal de compra se produce cuando la línea Tenkan-sen cruza la Kijun-sen de abajo hacia arriba; la señal de venta, si el cruce se produce de arriba hacia abajo. La Tenkan-sen se utiliza como un indicador de la tendencia del mercado. La tendencia existe en tanto que esta línea se incrementa o se decrementa; cuando se mueve horizontalmente significa que el mercado ha entrado en canal.

Indicador técnico Ichimoku Kinko Hyo

