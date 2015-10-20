コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Heiken-Ashi - MetaTrader 5のためのインディケータ

パブリッシュ済み:
アップデート済み:
Heiken-Ashi は、ロウソク足チャートのように見えますが、様々な違いがあります。一般的なOHLC(Open, High, Low, Close)の代わりに、別の計算を行います。:

Close = (Open+High+Low+Close)/4
Open = [Open (previous bar) + Close (previous bar)]/2
High = Max (High,Open,Close)
Low = Min (Low,Open, Close)

他の言い方をすれば、このインジケーターは一般的なものとは異なる"合成した"ロウソク足を表示します。

画像:

=

Heiken Ashi

平均足の色はヒゲによって決まります。

平均足は、ロウソク足チャートのように見えますが、様々な違いがあります。平均足チャートの利点は、トレンドをシンプルに決めることです。上昇トレンドは青で、下降トレンドは赤になります。

有意義なトレードのためには、一般的なロウソク足と他のインジケーターと同時に利用することが望ましいです。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/33

