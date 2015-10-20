私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
Heiken-Ashi - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 5962
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
Heiken-Ashi は、ロウソク足チャートのように見えますが、様々な違いがあります。一般的なOHLC(Open, High, Low, Close)の代わりに、別の計算を行います。:
Close = (Open+High+Low+Close)/4
Open = [Open (previous bar) + Close (previous bar)]/2
High = Max (High,Open,Close)
Low = Min (Low,Open, Close)
他の言い方をすれば、このインジケーターは一般的なものとは異なる"合成した"ロウソク足を表示します。
画像:
Heiken Ashi
平均足の色はヒゲによって決まります。
平均足は、ロウソク足チャートのように見えますが、様々な違いがあります。平均足チャートの利点は、トレンドをシンプルに決めることです。上昇トレンドは青で、下降トレンドは赤になります。
有意義なトレードのためには、一般的なロウソク足と他のインジケーターと同時に利用することが望ましいです。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/33
Average True Range Technical (ATR)は、相場のボラティリティを測るインジケーターです。ColorCandlesDaily
ColorCandlesDaily は、曜日ごとにロウソク足を異なる色で描写します。
移動平均と価格のクロスに基づいたトレードシグナル(CSignalMA from MQL5 Standard Library) を、十分に検証できます。この戦略のエキスパートのコードは、MQL5ウィザードで自動生成させることができます。Demo_Create_OBJ_BITMAP_LABEL_EA
OBJ_BITMAP_LABEL で生成したボタンの例.