Heiken-Ashi は、ロウソク足チャートのように見えますが、様々な違いがあります。一般的なOHLC(Open, High, Low, Close)の代わりに、別の計算を行います。:



Close = (Open+High+Low+Close)/4

Open = [Open (previous bar) + Close (previous bar)]/2

High = Max (High,Open,Close)

Low = Min (Low,Open, Close)

他の言い方をすれば、このインジケーターは一般的なものとは異なる"合成した"ロウソク足を表示します。

画像:



Heiken Ashi



平均足の色はヒゲによって決まります。



平均足は、ロウソク足チャートのように見えますが、様々な違いがあります。平均足チャートの利点は、トレンドをシンプルに決めることです。上昇トレンドは青で、下降トレンドは赤になります。

有意義なトレードのためには、一般的なロウソク足と他のインジケーターと同時に利用することが望ましいです。