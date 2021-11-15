하이켄-애쉬 지표는 캔들 차트처럼 보이지만 약간의 차이가 있습니다. 스탠다드한 OHLC 값을 사용하지 않고 대신 다른 공식을 사용합니다:



종가 = (시가+고가+저가+종가)/4

시가 = [시가 (이전 바) + 종가 (이전 바)]/2

고가 = 최대값 (고가,시가,종가)

저가 = 최저값 (저가,시가, 종가)

즉, 지표는 표준과 다른 "합성적인" 캔들을 나타냅니다.

Image:



하이켄-애쉬 지표



하이켄-애쉬 캔들의 색상은 섀도우에 따라 다릅니다.



하이켄-애쉬 지표의 장점은 단순한 추세 결정 차트입니다, 상승 추세 양초는 파란색, 하락 추세 양초는 빨간색입니다.

수익을 위해서는 표준 캔들(및 분석) 및 기타 지표와 함께 사용해야 합니다.